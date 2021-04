Los días que Carlos Vela estaría fuera de las canchas por protocolos de coronavirus

En la temporada 2021 de la MLS ya se puso segunda marcha y cuando los aficionados de Los Angeles FC sintonizaron el juego contra Seattle Sounders del sábado 24 de abril se llevaron la gran sorpresa que la figura del equipo, Carlos Vela, estaría ausente.

El delantero mexicano fue protagonista de la polémica en la jornada uno ya que fue sustituido al minuto 22 del primer tiempo en medio de una confusión con el entrenador de Los Angeles Bob Bradley. Por ese motivo, la ausencia en la segunda fecha llegó con algo de incertidumbre.

¡Tranquilos! El mismo Bradley explicó la ausencia de Vela en el empate 1-1 con Sounders: “Carlos no pudo hacerse la prueba obligatoria de covid-19 previo al juego debido a una situación familiar, pero independientemente de si se hubiera podido hacer la prueba o no, no había entrenado a la par de sus compañeros en la semana y no estaba al cien por ciento para jugar”.

Con la situación aclarada, Vela justificó la ausencia en el juego por la segunda fecha de la MLS por estar en protocolos de seguridad y salud. ¿Esto qué quiere decir? Los reglamentos de la liga establecen una cuarentena de cinco días a quienes estuvieron en contacto con alguien que tiene coronavirus o dieron positivo para covid-19.

Carlos Vela estaría por lo menos 5 días fuera de las canchas

En el caso de Carlos Vela bien podría aplicar el protocolo de seguridad y salud de la MLS debido a que no pudo realizarse la prueba de coronavirus antes del juego Los Angeles FC vs. Seattle Sounders, por lo que estaría cinco días en cuarentena más el periodo que requiera la molestia muscular a la que se refrío el técnico Bob Bradley.

