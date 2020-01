Santiago Cáseres arribó a tierras mexicanas a primera hora del día. El fichaje, que se confirmó en las últimas horas, reconoció que ya tenía otro destino futbolístico, pero el interés de las Águilas y la charla que tuvo con Leo Suárez, compañero suyo en el Villarreal, hicieron que se decante por llegar al Nido.

“Era temprano para ir a Argentina y quería esa especie de revancha por no jugar un tiempo largo. Me gustan los desafíos, la revancha la tengo y lo demostraré. Antes de venir le pedí referencias a mi amigo Leo. Me habló bien del club y que la gente está loca por el equipo y esto fue el puntapié final para decidirme del todo y venir”, contó el jugador de 22 años a los medios que lo esperaron en el aeropuerto.

Al ser consultado por cómo toma el desafío de llegar a un equipo grande de México, Cáseres respondió: “Sé que es un desafío muy grande y dejó una huella muy grande en el club. Vengo de una liga importante en Europa y daré lo mejor de mí para que la gente note que estoy conforme acá”.

“Surgió en los últimos días y sinceramente tenía otro destino. En el momento que llamaron no lo dudé y soy consciente del club que es en México y cuando me llamaron mi prioridad fue llegar al América”, reveló al ser consultado por el interés que habían tenido desde el conjunto azulcrema.

Ahora Santiago deberá ganarse un lugar en el equipo en los entrenamientos. La calidad la tiene, por algo invirtieron 10 millones en él, sin embargo, la falta de continuidad es el asterisco que más preocupa a los americanistas.

