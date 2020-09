Chapito Montes rompió el silenció y dijo que se cansó de no tener oportunidades en el Tri

En el día de ayer Gerardo Martino dio a conocer la convocatoria de 26 de jugadores de cara al amistoso contra Costa Rica del 26 de septiembre, la cual tuvo sorpresivas ausencias. Una de ellas fue la de Luis Montes que en el día de hoy confirmó que renunció al Tri mexicano.

El Chapito vive un gran momento en León, conjunto al que lidera en el Guard1anes 2020. Sin embargo, el elemento de los Esmeralda se cansó de no contar con oportunidades en la Selección Nacional.

"Yo tomé la decisión de no ir a la selección. La última convocatoria que recibió hablé con él terminando (Gerardo Martino) que mi intención no era ir más. Me volví desilusionado, desmotivado ya que se decía que estaba en un buen nivel, que estaba jugando muy bien en mi club, y a veces llamaban a 26/27 jugadores se hacía futbol y yo entraba en esos 22. Entonces me di cuenta yo no tenía nada que hacer ahí", expresó Montes a las redes sociales de León.

Por otro lado, el futbolista de 34 años explicó que habló con Gerardo Martino y le explicó lo que pensaba. Además, comentó que fu él quien habló para que sepa los motivos por los que no quiere seguir siendo convocado al Tri.

Compartimos un mensaje de nuestro Capitán, Luis "Chapo" Montes. #SerFieraEsUnOrgullo pic.twitter.com/lNbII9Zeqh — Club León (@clubleonfc) September 17, 2020

"(Cuando me convocaron) no me ha tocado jugar, regreso sin ritmo y desmotivado. Yo sé que nadie te garantiza jugar, pero por los menos que se me diera la oportunidad de competir. No entendía que hacer o que tenía que pasar para recibir minutos. Pero en ese momento me di cuenta que no tenía que estar haciendo nada ahí", comentó el Chapito Montes.

Y agregó: "Agradecerles por la oportunidad de que me dieron. Voy a estar agradecido por defender la playera de la selección".

