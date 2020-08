Chepo de la Torre responsabilizó al VAR de la derrota del Toluca

Las falencias del Toluca en esta Liga MX están claras: no muestra un buen nivel de juego, depende mucho de lo que haga Rubens Sambueza y, principalmente, tiene graves errores defensivos. Estos los han acompañado en las últimas campañas.

Sin embargo, José Manuel de la Torre no cree que esos hayan sido los argumentos de la caída de Lo Diablos Rojos ayer ante Mazatlán en El Kraken: "Cuando tienes el resultado de esta forma no estás tranquilo. No supimos abrir al rival y reaccionar, pero tuvimos la superioridad en el segundo tiempo".

"Los del VAR son responsables de que hayamos perdido. No soy nadie para juzgar, pero cuando es tan claro no hay otra. Ahora tenemos que hacer nuestra labor", agregó el Chepo, visiblemente molesto en la conferencia de prensa luego del partido.

Con respecto a las equivocaciones puntuales, el estratega comentó: "Es un mal que nos ha afectado mucho. Hemos tenido desatenciones claras y estamos trabajando en lo individual y colectivo para resolverlas. Tenemos que ser conscientes y ejecutarlas en el momento".

El próximo partido de Los Diablos Rojos, correspondiente a la jornada 4 del Guard1anes 2020, será el jueves a las 19:00 frente al Atlas, en el Estadio Jalisco.

