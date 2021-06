El mensaje del técnico de Los Angeles Galaxy a Gerardo Martino por Chicharito

La Selección Mexicana continúa con su preparación para la Copa Oro 2021 donde está obligado a defender el título conseguido hace dos años, aunque para ello su entrenador Gerardo Martino no contará con el goleador Javier Chicharito Hernández, algo que no lo pueden creer en Los Angeles Galaxy.

Si bien es verdad que la temporada 2020 fue para el olvido, lo concreto es que esta temporada de Major League Soccer (MLS) ha comenzado de la mejor manera posible, siendo actualmente el máximo goleador de la competición con siete tantos en igual número de partidos.

Por lo mismo, el entrenador del LA Galaxy, Greg Vanney, fue enfático en mandarle un mensaje al Tata Martino, asegurando que Chicharito merece tener una nueva oportunidad con el seleccionado de México, basado en el buen presente que está viviendo este año.

En LA Galaxy piden a Chicharito en Selección Mexicana



En conferencia de prensa, el estratega angelino partió señalando sobre el nacido en Guadalajara que "creo que definitivamente se merece estar en la discusión de la selección, pero yo no hablo directamente con Martino o con la Federación y no sé si lo han llamado o no, pero está en forma, su nivel de fitness es muy alto y tiene mucha experiencia con ellos".

"Merece estar en la discusión aunque no sé si hubo una discusión, a mí no me compete, pero seguro que puede ayudar al equipo, aunque esa discusión no es mi lugar. Chicharito ha trabajado muy bien y trata de mantener su forma", agregó el técnico de LA Galaxy.

Jonathan dos Santos tiene fecha de regreso en LA Galaxy



Otro tema que tocó Greg Vanney en su encuentro con los medios fue la situación del mediocampista mexicano Jonathan dos Santos, quien fue marginado del Tri para el Final Four de la Liga de Naciones Concacaf, advirtiendo que ya tiene fecha de regreso a las canchas.

"Jonathan tuvo una resonancia en Colorado, viajó con México, estuvo con ellos estos partidos pero volvió hoy, él no jugó, solo obtuvo tratamiento y ahora que está de vuelta iba a terminar su tratamiento aquí. Podría estar disponible para el partido contra Seattle, vamos a ver cómo evoluciona, aunque somos optimistas", concluyó.

