Chivas: Alexis Vega cruzó a Miguel Herrera y aseguró que nunca jugaría en el América

Cada vez falta menos para una nueva edición del Clásico Nacional entre América y Chivas. En ese marco, Alexis Vega fue uno de los 3 jugadores del Guadalajara que ayer brindaron una conferencia de prensa.

Entre otras declaraciones, el atacante se mostró molesto con las declaraciones de Miguel Herrera (el estratega había afirmado que Las Águilas tienen más exigencia que El Rebaño) y aseguró que jamás vestiría la playera del conjunto de Coapa.

"Supe, desde el primer instante que llegaba a una gran institución. Ya casi cumplo 2 años en Guadalajara y por mi cabeza nunca pasa jugar en el América. Estoy muy agradecido por la oportunidad de estar acá y muy comprometido", afirmó el ex-Toluca.

�� “Tenemos en mente que es un gran parámetro para nosotros por el momento que estamos viviendo, trabajamos al máximo para sacar los tres puntos y ganando el Clásico al América nos ponemos más cerca de nuestro primer objetivo que es calificar”: Alexis Vega. @ASMexico @US_diarioas pic.twitter.com/Pm7NxEcdiB — César Huerta Salcedo (@huerta_cesar) September 17, 2020

Por otra parte, también se refirió a los hechos de indisciplina que lo tuvieron involucrado: "En su momento ofrecí disculpas, acepto que me equivoqué y agradezco que me hayan reintegrado, pero ahora con mi trabajo diario he compensado parte de lo que hice mal y en mi cabeza solo está el trabajar para el bien de Chivas".

El juego, correspondiente a la jornada 11 del Guard1anes 2020 de la Liga MX, será este sábado a las 21:00 en el Estadio Azteca.

Lee También