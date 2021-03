"América no tiene identidad y Chivas es más grande": Antonio Briseño

Este domingo 14 de marzo, a partir de las 20 horas del centro del país, Chivas y América se verán las caras por la undécima jornada del Torneo Guard1anes 2021 de la Liga MX. La nueva edición del Clásico Nacional se llevará a cabo en el Estadio Akron y contará con un aforo de fanáticos del Rebaño Sagrado.

Los dirigidos por Víctor Manuel Vucetich y Santiago Solari jugarán el encuentro con diferentes obligaciones y presentes. Sin embargo, en conferencia de prensa, Antonio Briseño dejó en claro lo significativo que será el partido: "Es muy pasional, nosotros tratamos de hacer nuestro trabajo. Como jugadores, queremos llegar a ser esos ídolos. No sé si haga falta esos referentes".

+ Sigue en vivo la transmisión en vivo del Clásico Nacional entre Chivas y América en Bolavip

"América no espanta a nadie. No le tengo miedo a nada. A lo único que puedo tenerle miedo es a la muerte. Han ganado, pero sabemos que tenemos la capacidad de enfrentar este tipo de partidos. Las estadísticas quedan aparte, son once contra once", agregó el Pollo en la conferencia de este miércoles.

Diferencia de grandeza entre Chivas y América

"Por títulos no se puede ver si uno es más grande que el otro. Tenemos una identidad, algo que nadie hace, jugamos con puros mexicanos. Elos pueden traer jugadores de todos lados. La identidad es mucho más grande que un título de diferencia. Somos el que más afición tiene y el que más playeras vende", argumentó Antonio Briseño sobre la importancia de los clubes.

Prohibido el cambio de playeras

Teniendo en cuenta el antecedente del Guard1anes 2020 de la Liga MX, el defensor central del Guadalajara fue claro al respecto: "Con América no se cambian camisetas, sí son tus amigos, pero en ese momento es tu rival, pero también cualquiera que sea el resultado se tiene que respetar a la afición".

