Miguel Piojo Herrera tundió a Antonio Briseño y aseguró: "Chivas perderá por goleada el Clásico Nacional"

El Clásico Nacional está a nada de disputarse y las declaraciones cruzadas continúan siendo parte del juego de la previa. El principal impulsor de las mismas en Chivas de Guadalajara fue Antonio Briseño, quien tuvo que escuchar una y otra vez cada una de las respuestas que llegaron por parte del América.

"Por títulos no se puede ver si uno es más grande que el otro. Tenemos una identidad, algo que nadie hace, jugamos con puros mexicanos. Somos el que más afición tiene y el que más playeras vende", había soltado el Pollo el pasado miércoles. Y, claro, desde Coapa se sintieron con la necesidad de desmentirlo.

Ojo, no fue solamente los que ahora se encuentran en el América, sino también los del pasado. Miguel Herrera es una de las personalidades que se sintió ofendida por los dichos de Briseño y no tuvo inconvenientes a mandarle una contundente respuesta, donde le recordó su carrera y salida al exterior. No solo eso, el Piojo dio su pronóstico del Clásico Nacional: “Si a mí me preguntan quién va a ganar, yo les respondo que las Chivas van a perder por goleada”, aseguró.

Miguel Herrera tundió a Antonio Briseño

“Yo creo que es una excusa vana, porque eso no es identidad para mí, Chivas eligió de antaño eso toda su vida jugar con mexicanos, y han vanagloriado el jugar con mexicanos como ni siquiera lo han hecho los países vascos (Athletic Bilbao), con jugadores y no lo han hecho tan tajante. Yo le contesté que, si para él la identidad era ser nacionalista, entonces porque fue jugar al extranjero”, opinó en Piojo en diálogo con Álvaro Morales.

Luego, Herrera aseguró que el Pollo tuvo la intención de calentar el Clásico Nacional: “A lo mejor yo no soy Americanista de nacimiento, pero sí lo soy, Briseño ha salido a decir que el equipo de sus amores era el Atlas y hoy sale con la bandera de Chivas porque es un clásico, yo así lo siento, que salió a calentar el clásico”, sentenció.

