Sumamente decepcionado: Marco Fabián se refirió a la salida de la Chofis López

Las indisciplinas, los malos comportamientos y la poca entrega dilapidaron a muchísimos jugadores mexicanos que tenían el talento necesario para resaltar en la Liga MX y los distintos torneos internacionales.

Ese es el caso de Javier Eduardo López, quien en Chivas apareció más en los distintos medios de comunicación por lo que hacía fuera de la cancha que por sus actuaciones dentro de ella. Luego de ser apartado del plantel, se marchó al San Jose Earthquakes.

Sobre esta situación se refirió Marco Fabián, quien le dejó el mítico dorsal '10' con una esperanza mucho mayor a lo que terminó ocurriendo. En una entrevista para ESPN, manifestó su dolor por la partida de la Chofis.

"Yo creo que él nunca quiso, no se decidió. Nunca pudo sacar a flote el gran talento que tiene. Yo cuando me fui a Europa le dije que él tomaba la '10', pero más que el número, tomaba ese rol y esa responsabilidad de cargar con el equipo. Todos los que lo conocemos y sabemos la calidad que tiene", señaló el creativo.

"La Chofis es un jugador fuera de serie, siempre lo he dicho, pero no te basta solo con eso. Tienes que ser agradecido por el privilegio y el talento que tienes, pero trabajarlo día con día y tener una mejor actitud para dar lo mejor de tí mismo. A lo mejor creyó que sólo con el talento le iba a alcanzar y desgraciadamente no fue así en su paso por Chivas", sentenció.

