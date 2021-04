¿Y Cruz Azul? Pedro Caixinha alza la mano para dirigir a Chivas

Está claro que, desde hace varias campañas, el nivel de Chivas no corresponde a la trascendencia del club ni a la millonaria inversión que realizaron en los últimos mercados de pases.

En el presente Guard1anes 2021, El Rebaño está dejando mucho que desear en todas sus líneas. Con un equipo muy endeble, comenzaron a llegar las primeras críticas contra Víctor Manuel Vucetich, el histórico entrenador de la Liga MX.

En ese contexto, y en una entrevista realizada a W Deportes, Pedro Caixinha se postuló para ser el reemplazante de un estratega que si no mejora se irá luego de que finalice el torneo: "Si se da la oportunidad y si se dan los tiempos, estaré encantado de discutir un proyecto que sea interesante para el club y que yo vea que puedo aportar. Si son puros mexicanos, pero para ganar, encantado".

De todas maneras, el exdirector técnico de Cruz Azul y Santos Laguna afirmó que todavía no dialogó con Ricardo Peláez, el director deportivo de la institución: "No he tenido contacto ni con Ricardo ni con otros equipos. Dentro de los valores que tengo, me gusta aplicar la palabra gratitud. Yo soy mejor persona y entrenador gracias a México".

En el país azteca, el portugués dirigió 227 partidos. Allí obtuvo 102 triunfos, 67 empates y 58 derrotas.

