Héctor Huerta asegura que sí hay pruebas contra Dieter Villalpando del delito sexual que se le acusa

Este viernes, ESPN dio a conocer el grave problema legal en el que se encuentra involucrado Dieter Villalpando, mediocampista de Chivas, luego de que una mujer lo denunciara por delito sexual, y por lo cual inmediatamente fue separado del equipo rojiblanco.

Y es que, luego de que la supuesta víctima declarara que el futbolista mexicano se quiso propasar con ella en una fiesta, el aún jugador del Rebaño se puso de inmediato a disposición de las autoridades, asegurando que en realidad se trataba de una extorsión.

No obstante, el periodista de ESPN, Héctor Huerta, aseguró que de acuerdo con su investigación sí existen fotografías y videos que comprometen a Dieter Villalpando en la grave acusación, pruebas que muy probablemente trataron de ser vendidas al futbolista y este se negó, por lo cual asegura que fue extorsionado.

"Tengo entendido, por información que yo he conseguido por mi parte, que hay videos, hay fotografías de la situación que pasó, hay muchas evidencias que tienen en contra de Dieter; cuando él habla de un intento de extorción, es porque evidentemente le quisieron vender las pruebas y seguramente él no quiso acceder y luego entró la denuncia", aseguró el reconocido periodista durante el programa 'Futbol Picante', de ESPN.

"Guadalajara es una ciudad muy difícil para el futbolista porque tiene muchas tentaciones y muchos de ellos caen en ellas, es un pueblo chico y un infierno grande a la vez. El futbolista no toma precauciones, es una época muy difícil para ellos, hay redes sociales, teléfonos inteligentes", Héctor Huerta.

¿Por qué no han podido acabar con la indisciplina en Chivas?

Asimismo, el también analista de ESPN señaló a la irresponsabilidad de los futbolistas como el único motivo por el que las indisciplinas siguen manchando la reputación de uno de los equipos más grandes del país, pues a pesar de que Chivas ha cambiado de dirigentes, son los jugadores los que no se comprometen.

"No han podido controlar la indisciplina en el Guadalajara, no pueden, nadie puede, nunca pudo Vergara, no pudieron antes de Vergara, no puede ahora Amaury, no puede Peláez, no puede nadie porque es una situación de responsabilidad personal y cuando el jugador es irresponsable, ¿qué puedes tú hacer con él? No van a andar cuidándolos las 24 horas del día a los niños, y menos ahorita que hay pandemia. Los jugadores de Chivas siguen haciendo sus fiestas y lo peor de todo es que los seguirán haciendo", sentenció.

