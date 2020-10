Chivas de Guadalajara: el pedido de Marco Fabián a Alexis Vega para el Clásico Tapatío

Cuando comienzan a definirse los clasificados de manera directa a la próxima Liguilla y los elencos que jugarán repechaje, la jornada 14 tendrá el Clásico Tapatío entre Chivas y Atlas como el plato fuerte.

Quien se ha motivado de más en este tipo de partidos es Alexis Vega, quien le marcó 4 goles en 2 partidos a Los Rojinegros desde que llegó proveniente del Toluca. Uno de ellos es muy recordado por la calidad del tanto y el festejo.

Tal fama es la que se ganó el delantero que, según reveló, suele recibir mensajes en la previa de estos partidos. Marco Fabián siempre dice presente y, por ello, espera un texto de él horas antes del duelo.

"Marco Fabián a veces me encarga golazos ante Atlas. Yo creo que esta semana no tardará en llegar su mensaje. Estaré hablando con él y yo sé que un día antes del partido me escribirá", comentó Vega.

El partido entre El Redil y Los Zorros será mañana a las 19:00 en el Estadio Akron, por la jornada 14 del Guard1anes 2020.

