Cinco puntos claves de la rivalidad entre Rubens Sambueza y Chivas de Guadalajara

Chivas de Guadalajara se enfrentará a Toluca el próximo sábado, en lo que será uno de los mejores partidos de la segunda jornada del Guard1anes 2021. Entre los muchos condimentos que rodean al partido, se encuentra un jugador en especial: Rubens Sambueza, quien no es justamente de los favoritos por parte del Rebaño.

Hay cinco puntos clave que hicieron que el argentino sea tomado como un rival especial para Chivas, comenzando por la lesión que le produjo a Isaac Brizuela en la jornada 9 del Torneo Clausura 2017 cuando todavía estaba en el América. Aquella lesión mantuvo al Conejo afuera de las canchas varios meses y Sambueza se ganó el odio de toda la plantilla rival y de sus aficionados.

“Nos tocó la Semifinal justo ese torneo y Matías Almeyda nos decía justo que: ‘Péguenle a Sambueza, acuérdense que él lesionó a Brizuela’ y así”, había revelado Rodolfo Pizarro en su momento. Lógicamente, lo que vino después no fue menor: Rubens protagonizó algunas peleas con jugadores de Chivas, incluidos Rodolfo Cota y Miguel Ponce.

Rubens Sambueza es odiado por Chivas de Guadalajara

En el Clausura 2020, Rubens Sambueza ya se encontraba en Pachuca, pero los fanáticos de Guadalajara no dejaron de sentir lo mismo por él. Cuando el futbolista fue hacia la esquina a ejecutar un tiro de esquina, un individuo le tiró un vaso de cerveza. En lugar de espantarse, Sambueza terminó tomando del mismo encarando a la afición rojiblanca.

No hay dudas que uno de los principales motivos por los que Chivas no tiene cariño con Sambueza, además de lo mencionado, es porque no hay buenos recuerdos. Jugando para el América, el argentino sacó de competencia en dos ocasiones a Guadalajara de la Liguilla de manera consecutiva, siendo ambas veces en el 2016.

Por último, hay un detalle que no se puede olvidar: a Rubens Sambueza siempre le fue bien ante Guadalajara. De los últimos seis enfrentamientos, el jugador suma tres empates, dos jugando con Toluca y uno con Pachuca, además de dos victorias, una con la camiseta de los Diablos Rojos y otra con el cuadro de los Tuzos. Solamente hay una derrota, cuando se encontraba en León, algo que esperan en Toluca que no se vuelva a repetir.

