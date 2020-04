Claudio Suárez: "Me hubiera gustado irme jugando un partido como se debe"

Claudio Suárez, exdefensor de Pumas, Chivas y Tigres entre otros, confesó que no se fue de la mejor manera de la Selección México, y que le hubiera gustado retirarse jugando un partido bien, como se debe.

Suárez, en una entrevista con ESPN Digital, confesó que le comunicó a los dirigentes su intención de tener un partido despedida con la del Tri, pero nunca se dio.

"Me hubiera gustado irme jugando un partido bien, como debe de ser, pero no lo tuve, nunca se dio, lo pedí a los directivos, en el 2006 fue mi última participación (con el Tri), todavía jugué cuatro años más en la MLS, así que no es de que estuviera mal físicamente", señaló.

La última vez que Claudio jugó para el Tri fue en un amistoso ante Holanda en 2006, previo a la Copa del Mundo en Alemania.

"Mi último partido fue un amistoso contra Holanda, previo al Mundial de Alemania 2006. Entré de cambio, nunca pensé que fuera mi último partido, tenía la esperanza de aunque sea jugar unos minutos en el Mundial", aseguró.

