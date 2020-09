Confesión imperdible: Jorge Campos y Claudio Suárez fueron buscados por América

Jorge Campos y Claudio Suárez han sido dos jugadores que han quedado en la historia de la Liga MX, más precisamente en Pumas UNAM, en donde se convirtieron en Leyendas para la institución. El exportero y el exdefensor, platicaron con Fox Sports y revelaron que, luego de su salida del Universitario, fueron buscados por el Club América.

"Sí (lo quiso América), cuando iba a salir de Pumas, se dio ese ofrecimiento de América y mi compadre (Campos) me dijo que La Volpe me quería en América, negociamos y Chivas no quería pagarme", señaló Suárez.

Y agregó: "En Pumas los sueldos eran bajos y si me hubieran pagado bien me quedo toda la vida, pero ya en Acapulco para firmar con América se echó para atrás y ya tenían a Javier Margas (defensa chileno), luego hablé con Tuca (entonces técnico del Guadalajara), le dije que él entendía cómo eran las cosas en Pumas y Chivas en cinco minutos arreglamos".

Jorge Campos y Claudio Suárez, buscados por América. Jam Media.

Además, el exguardameta de la Selección de México contó que Las Águilas fueron a buscarlo y el no dudó en aceptar (entre risas) que les dijo que no quería saber nada con ser nuevo jugador del auzlcrema. "Sí, también (los mandó lejos)", destacó.

Por una parte, Campos debutó con el auri negro en 1988, donde estuvo hasta el 1995, disputando 247 partidos y marcado 46 goles. Por el otro lado, El Emperador ha estado el mismo tiempo que el guardameta, jugando 231 y marcando en 21 ocasiones.

