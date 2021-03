Oscar Ruggeri calificó al Clásico Nacional como el segundo más pasional del mundo

Cada vez falta menos para el Clásico Nacional entre América y Chivas. Como ocurre en cada edición, las declaraciones y los comentarios están a la orden del día en la previa del trascendental encuentro.

Desde Argentina, Oscar Ruggeri colocó al duelo como el segundo más pasional del mundo, solo por detrás del enfrentamiento entre Boca y River en su país natal. Incluso, aseguró que es superior al de Barcelona - Real Madrid.

"El de Argentina es el clásico más pasional, ese no se le acerca a nadie. Para mí después de haber jugado el de España, la afición no se encuentra en el Clásico. Otra de las cosas que me llamó la atención es cuando venía Chivas al Azteca, pero cuando América iba a Guadalajara era más afición del equipo", señaló el exjugador en ESPN.

Por otra parte, el sudamericano comparó a Las Águilas con Real Madrid: "El América es el Real Madrid en México y hace algunos años River Plate era el Madrid de Argentina. Cuando me fui de Boca a River, yo creí que había entrado en un equipo europeo".

Cabe destacar que El Cabezón jugó en el cuadro de Coapa entre 1992 y 1994. Allí logró la Liga de Campeones de la Concacaf.

