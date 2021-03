Diego Lainez no ve los partidos de su hermano Mauro Lainez

Club América continúa a paso firme en el Torneo Guard1anes Clausura 2021 de la Liga MX. Luego de otra victoria ante Mazatlán como visitante en la jornada 12, los dirigidos por Santiago Solari se encuentran como sublíderes con 28 unidades y ya tienen casi asegurada su clasificación directa a la Liguilla.

En esta edición del certamen mexicano, las Águilas de Coapa han logrado conseguir una solidez en cuanto a resultados y funcionamiento, y dentro del esquema utilizado por el estratega argentino se encuentra Mauro Lainez, futbolista que arribó a fines del 2020 como refuerzo para el vigente campeonato y que ya se afianzó como titular.

Diego Lainez, quien fue elemento importante en el pasado reciente del Azulcrema, reveló que tiene como cábala no ver los partidos de su hermano. ¿El motivo?, cuando está pendiente de sus juegos, Mauro tiene malos desempeños o su equipo no gana.

“Un ritual que sí tengo, pero que no es mío exactamente, es que cuando mi hermano juega no lo veo, o sea no me gusta verlo jugar. Cuando lo he visto yo o no ha dado un buen partido o no le ha ido del todo bien o el equipo no ha ganado y como yo quiero que le vaya bien, los partidos de mi hermano yo no los veo porque en eso sí creo, mete gol o pone asistencia cuando no le veo, lo veo y no juega bien, prefiero no verlo para que juegue bien”, reveló en la presentación del nuevo jersey de la Selección Mexicana.

En el mismo sentido, el actual futbolista del Betis y el Tri tiene como otra costumbre escribirle a su madre antes de los juegos con el equipo español, además de ingresar al campo con la pierna derecha y persignarse, esto último habitual en muchos jugadores.

Diego Lainez, campeón con las Águilas del América. Foto: JAM Media

“Trato de entrar con la pierna derecha al campo, me persigno siempre, doy gracias antes de los partidos, eso sí no puede faltar, le mando un mensaje a mi mamá de lo mucho que la amo, la quiero y eso me inspira a mí, me da motivación de salir a darlo todo y ese puede ser un ritual que siempre tenga muy marcado, que es el mandarle el mensaje a mi mamá antes del partido”, añadió.

