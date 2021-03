Bomba: Giovani Dos Santos aseguró que no pidió el cambio en el Mundial de Brasil, como manifestó el Piojo Herrera

La Selección de México estuvo como nunca antes cerca de volver a jugar los cuartos de final de una Copa del Mundo en Brasil 2014. Aquella tarde, el Tri se encontró un gol por encima de Holanda hasta el minuto 88, pero el cambio de Giovani Dos Santos y después un penal inexistente marcado torcieron el destino de las cosas.

Lo cierto es que Miguel Herrera se refirió sobre estas cuestiones en las últimas horas, advirtiendo que Dos Santos fue quien le pidió el cambio en aquel partido de Octavos de Final. Sin embargo, el jugador del América salió a responder aquellas declaraciones y contó que jamás hizo aquello.

El Piojo fue consultado respecto a las constantes lesiones de Giovani y, allí, se refirió a lo ocurrido en Brasil: “Él termina un partido 60 minutos. Me dice el doctor está para jugar 60 minutos, al 57’ empiezo a pensar en su cambio. Así lo llevé tres partidos y me dice el doc, ‘trae una molestia’. ‘¿De qué? si lo estoy manejando como tú me dices’. Una semana entrena dos días, los demás lo hacemos trotar, recuperar, los demás está lesionado, le duele el muslo. Sí me pidió el cambio ante Holanda porque le quemaban los pies, le quemaban los pies”.

Giovani Dos Santos le respondió al Piojo Herrera

“En toda historia siempre hay dos versiones, y esta es la que yo viví en el partido ante Holanda del Mundial Brasil 2014: Cuando veo que voy a salir me sentía en el mejor momento del partido y no sufría alguna molestia física. Obviamente estaba molesto, sin duda este tipo de partidos es el que cualquiera quisiera jugar. Si alguien duda de lo que digo, vea el video de aquel duelo y muéstreme donde se me ve un gesto de dolor o qué me dirijo a la banca ora pedir el cambio. Las imágenes hablan por sí solas”, posteó Giovani en su cuenta de Twitter.

Para que quede más que claro, Dos Santos concluyó de manera terminal para Herrera: “Insisto: aquel día quería terminar el partido y aunque hubiera tenido ampollad en los pies, orejas quemadas o me faltara el aliento, cosas que no ocurrieron, yo hubiera dado tofo para estar los 90 minutos con mi selección”.

