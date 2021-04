¿Miguel Herrera a las Chivas de Guadalajara? Qué declaró sobre esa posibilidad

Miguel Herrera es un entrenador que está directamente relacionado con el Club América, ya que el Piojo estuvo al mando del equipo como entrenador durante dos períodos y su identificación con el conjunto de Coapa es demasiado grande. No obstante, en el futbol moderno puede suceder cualquier cosa.

Chivas de Guadalajara es un equipo que no marcha bien y el futuro de Víctor Manuel Vucetich depende del título del Guard1anes 2021. Por ese motivo, ya comenzaron a surgir algunos nombres en caso de que no se logre el objetivo, siendo uno de ellos el de Miguel Herrera. ¿Por qué motivo? Ricardo Peláez.

El director deportivo del Rebaño mantiene una gran relación con el Piojo desde su época por el América, ya que fue aquel quien lo llevó a Coapa en el 2011 y también quien le dio la posibilidad de estar en la selección de México. Sin dudas, la dupla Peláez-Herrera fue productiva y se puede repetir en Guadalajara.

Lo que dijo Miguel Herrera sobre dirigir a Chivas

Hace algunos meses, Miguel Herrera fue consultado respecto a la posibilidad de dirigir a Chivas y lo que dijo no dejó lugar a la discusión: "Estoy a un título de ser el máximo ganador con el América, digo que nunca iría a Chivas porque ya estoy muy arraigado al América y no me gustaría que el día de mañana la gente del América me esté mentando la madre. Puedo ir a cualquier equipo salvo a las Chivas, por respeto a la afición del América".

Lo cierto es que la actualidad del Piojo es distinta: no tiene trabajo, desechó una posible oferta de Tijuana y, más aún, no hay otro equipo del calibre del América en la Liga MX más allá de la actualidad de Tigres y Monterrey. Con este panorama, habrá que ver qué decisión termina tomando Herrera.

