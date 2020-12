ESPN: América anunciaría este domingo a su entrenador y podría ser Robert Moreno

La Liga MX comenzará el próximo 7 de enero, aunque todavía hay equipos sin tener un entrenador a la cabeza del plantel. Uno de ellos es Cruz Azul, mientras que el otro es el Club América. La espera de los aficionados puede terminar este mismo domingo, ya que sería el día clave en el cual anuncien al reemplazante de Miguel Herrera.

Robert Dante Siboldi, por el momento, no es la primera opción. De acuerdo a lo informado por John Sutcliffe de ESPN, las Águilas quieren alguien con experiencia en Europa, razón por la que la primera opción es Robert Moreno. El entrenador español estuvo en el Mónaco en el último tiempo y es el candidato preferido por el América y a quien esperan cerrar este domingo.

“Las últimas 48 horas ha estado tranquilo el tema en el América. En su momento comenté que lo de Siboldi se estaba desinflando. Me decían que del 1 al 10 había un 6 por ciento de posibilidades. También escuché que había interés por Diego Alonso y Robert Moreno es un nombre que nadie me lo ha desmentido ni confirmado nada”, comenzó informando el periodista.

América anunciará a su entrenador este domingo

“Lo único que me han dicho es que el domingo por la noche se anuncie el nuevo entrenador de las Águilas del América. Quisiera pensar que sería entre las 22:30 y 23:00 en el programa estelar de Televisa”, confirmó Sutcliffe, antes de dar su pick con el que supone que será el estratega seleccionado.

“A mí me da la impresión, si me dejas dar mi pick, que no ha estado en el futbol mexicano. Creo que el plan A es traer un técnico con experiencia y carácter que no ha estado en el futbol mexicano. Si no se lograra cuajar el técnico extranjero, sería Siboldi”, sentenció. Sin dudas, Moreno es la primera opción para el América y el anuncio podría ser en breve.

