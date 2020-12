Fernando Navarro, del León, reveló que celebró alocadamente la histórica victoria de Pumas frente a Cruz Azul

Quizás el triunfo más impactante en la historia de las Liguillas se dio el último fin de semana. Por el contexto, la instancia y obviamente por la remontada, la victoria de Pumas por 4 a 0 frente a Cruz Azul luego de caer por el mismo resultado en el partido de ida ya está en los principales libros de historia de la Liga MX.

Por su pasado en Los Universitarios, Fernando Navarro fue uno de los tantos que vivieron el encuentro de una forma muy intensa. Incluso, llegó a soltar "un par de groserías" una vez que culminó el enfrentamiento.

"Estaba viendo el partido en casa con mi familia, incluso mi esposa me dijo: '¿Para qué lo vemos?'. Le dije: 'Nunca sabes qué pueda pasar'. Lo vimos como aficionados e incluso grité ahí un par de groserías por la sorpresa. Espanté a mis hijos. Jugué en Pumas, en Fuerzas Básicas y sé que la garra es lo primero que inculcan", comentó el actual futbolista del León.

+ Transmisión en vivo de la Final de ida Pumas vs León en Bolavip

"Me hubiera encantado enfrentar a los dos equipos en la Final. Mi reacción fue más por la sorpresa y la incredulidad y todo lo que viene arrastrando Cruz Azul, que por más que hacen esfuerzos no pueden concretar. La hazaña de un 4-0 abajo y poder calificar es algo que no sé si ya se había dado antes. Nos sorprendió a todos", agregó.

El primer duelo entre el cuadro capitalino y La Fiera se dará hoy a las 21:00 en el Estadio Universitario. El domingo será el segundo juego.

Lee También