Christian Tabó reveló lo cerca que estuvo de llegar a Cruz Azul

Cruz Azul tuvo un receso muy movido, ya que Robert Dante Siboldi decidió salir de la institución en medio de la polémica provocada por la semifinal perdida ante Pumas UNAM en la Liguilla. La directiva se tardó bastante en encontrar un reemplazante y, después de descartar a Hugo Sánchez, el que terminó llegando fue Juan Reynoso.

Todo ese tiempo que se tardó en buscar el perfil futbolístico adecuado, también se llevó la posibilidad de hacer un buen mercado de pases. Uno de los casos más concretos de esto es Christian Tabó, quien reveló lo cerca que estuvo de convertirse en refuerzo de La Máquina en el mercado de invierno.

El jugador uruguayo finalmente no llegó a Cruz Azul, porque Puebla lo terminó alineando en la primera jornada del Guard1anes 2021, lo que arruinó los planes de los Cementeros en ficharlo. No obstante, Tabó contó que el fichaje era prácticamente un hecho y que otros equipos también lo quisieron.

Christian Tabó y lo cerca que estuvo de Cruz Azul

“Estaba muy claro que me iba a Cruz Azul. Estuvo muy cerca, a nada de cerrarse, pero al final por diferentes circunstancias no se llegó a un acuerdo, y me terminé quedando en el club”, relató el jugador de La Franja en diálogo con AS. Cabe destacar que Tabó fue dirigido por Reynoso, quien lo conoce a la perfección.

El futbolista uruguayo reveló que Santos Laguna también lo quiso y que desea jugar en el futbol europeo: “Santos fue el primer equipo interesado. Guillermo Almada, el entrenador, me pidió. Hubo una negociación, pero tampoco se avanzó y quedó todo ahí. Me encantaría poder jugar en Europa, sería un paso grande en mi carrera. Espero poder cumplirlo en el futuro”, finalizó.

