"No me gusta hacer novelas": Juan Reynoso terminó la polémica de Jonathan Rodríguez

El polémico video de Jonathan Rodríguez bebiendo en una fiesta quedó atrás. Pagó la multa económica, cumplió el castigo deportivo impuesto por la directiva encabezada por Álvaro Dávila perdiéndose el encuentro ante Pachuca y reapareció para empezar a aportarle su cuota goleadora a Cruz Azul.

Sin embargo, en la conferencia de prensa de este miércoles, Juan Reynoso fue consultado sobre dicha temática. La respuesta del entrenador peruano fue tajante, olvidando por completo el asunto y enfocando a su dirigido en lo que será la siguiente jornada del Guard1anes 2021 de la Liga MX ante León.

"Ya se vendió mucho sobre Jonathan Rodríguez y regresar es hacer una novela. Soy técnico y no me gusta hacer novelas. El presente dice que los chicos compiten bien, llegan a su mejor expresión y nos ayuda a ser competitivos. Lo que pasó, pues, ya pasó y no da para seguir hablando sobre ese tema", aseguró.

Los números de Cabecita Rodríguez

En lo que va del Guard1anes 2021 de la Liga MX, quitando la jornada que se perdió ante Pachuca en el Estadio Hidalgo, el delantero uruguayo dio el presente en el resto de los encuentros. Participó de las otras seis fechas y fue titular en cinco de ellas. Anotó dos goles: uno contra Querétaro y otro frente a Toluca.

Jonathan Rodríguez cumplió con una buena sociedad junto con Santiago Giménez y Juan Reynoso encontró a su dupla ofensiva ideal. Cruz Azul, con el triunfo ante los Diablos Rojos en el Estadio Azteca, llegó a su quinto partido ganado de manera consecutiva. Gran presente de los de La Noria...

