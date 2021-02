Luis Romo reveló lo que debe hacer Cruz Azul cuando lleguen las instancias decisivas

Está claro cuál ha sido el problema de Cruz Azul en los últimos 23 años y, especialmente, en la última década: en varios campeonatos conformó un gran equipo, pero falló en los momentos decisivos.

Luis Romo protagonizó el último gran tropiezo de La Máquina: en las Semifinales del Apertura 2020, el cuadro cementero dilapidó una ventaja de cuatro goles conseguida en el partido de ida y quedó eliminado frente a Pumas.

Sobre cómo responderá la escuadra en los momentos calientes, el mediocampista afirmó: "Lo que le falta a este equipo es que cuando llegue a otras instancias debe seguir siendo el mismo, no cambiar. Siempre tiene que tener esa confianza con la que jugamos todo el torneo y no ser otro equipo en la Liguilla. Debemos mantener esta inercia, no creer que ya estamos del otro lado".

"El peor enemigo de Cruz Azul es el mismo Cruz Azul. Tenemos un plantel impresionante, con grandes jugadores, muchísima calidad y hacemos grandes torneos, pero cuando dejamos de hacer las cosas que nos funcionan es cuando empezamos a tener malos resultados. Si mantenemos esta intensidad, esa atención, todo va a salir muy bien", agregó para TUDN.

Por otra parte, el seleccionado mexicano alabó el trabajo del estratega Juan Reynoso: "Quiere cambiar la historia. Fue campeón acá y sabe lo que es estar en La Noria. Quiere devolverle la grandeza. Esa palabra la vamos a cambiar con triunfos, no perdiendo marcadores, no dando una cara un fin de semana y otra a la siguiente".

POS EQUIPO PJ PTS 1 CRUZ AZUL CRUZ AZUL 7 15 2 TOLUCA TOLUCA 7 13 3 AMÉRICA AMÉRICA 7 13 4 TIJUANA TIJUANA 7 12 5 SANTOS LAGUNA SANTOS LAGUNA 7 12 6 MONTERREY MONTERREY 6 11 7 ATLÉTICO SAN LUIS A SAN LUIS 7 10 8 TIGRES UANL TIGRES 6 10 9 QUERÉTARO QUERÉTARO 7 10 10 PUEBLA PUEBLA 7 9 11 ATLAS ATLAS 7 8 12 JUÁREZ JUÁREZ 6 8 13 GUADALAJARA GUADALAJARA 7 7 14 LEÓN LEÓN 6 7 15 MAZATLÁN MAZATLÁN 7 7 16 NECAXA NECAXA 7 6 17 PUMAS UNAM PUMAS 7 5 18 PACHUCA PACHUCA 7 3

