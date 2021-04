A ocho años del trágico autogol y el penal fallado en la Final ante América, ¿qué fue de Alejandro Castro?

Han pasado ya casi ocho años desde la Final más trágica que vivió Cruz Azul y la afición no perdona, ni olvida, pues el recuerdo de aquel amargo desenlace ante el América llega en cada previa del Clásico Joven desde entonces, y con él, la inevitable imagen del gran villano artífice de la desgracia, con un autogol y un penal fallado: Alejandro Castro.

Fue el 26 de mayo de 2013 cuando La Máquina estuvo más cerca que nunca de la novena estrella, sin embargo, cuando lo ganaba 2-1 pasado ya el tiempo reglamentario, apareció el exdefensa cementero para desviar la pelota en la última jugada y mandarla a guardar a su propia puerta, cuando la trayectoria original del disparo la echaría para afuera de la cancha.

Por si fuera poco, después de obligar al alargue con el marcador global empatado a dos goles, llegó la tanda de penales y otra vez apareció Alejandro Castro para reafirmarse como el villano de Cruz Azul; el entonces dorsal '5' voló su disparo muy por encima del arco tras resbalarse en la cancha mojada por la tormenta que, no solo se vivía en la cancha sino también, la que caía desde el cielo.

Entonces, el América se proclamó Campeón y Alejandro Casto se convirtió en el futbolista más odiado de toda la historia por parte de los cementeros, que hasta la fecha lo recuerdan en cada Clásico Joven, tras las burlas del americanismo que, en un modo más romántico, le siguen atribuyendo el gol del minuto 92 al cabezazo de su exportero Moisés Muñoz.

La afición nunca perdonó al canterano de La Máquina, y después del Clausura 2015 se marchó del equipo celeste como préstamo a Pumas, donde retomó su nivel y fue bien recibido por la afición; todavía pasó por San Luis y Celaya en la Liga de Ascenso MX y regresó a la Primera División con Santos, hasta antes de sus últimos días como futbolista profesional en diciembre de 2018.

Como toda la afición de Cruz Azul recordará, el director técnico del equipo en aquella dolorosa Final era Guillermo Vázquez, vale la pena destacarlo porque fue justo de la mano del entrenador campeón con Pumas que Alejandro Castro volvió a escena en el futbol mexicano, esta vez como directivo.

Y es que el 27 de diciembre de 2019, Memo Vázquez presentó al exfutbolista, con quien también perdió una Final con los universitarios en 2015, como su segundo auxiliar técnico a su llegada como director técnico del Club Atlético de San Luis.

Sin embargo, en octubre del año pasado, el conjunto potosino despidió al entrenador tras los malos resultados, por lo que desde entonces, una vez más Alejandro Castro se ha mantenido alejado del futbol mexicano

Actualmente, con 34 años cumplidos recién el 24 de marzo, el exjugador de Cruz Azul se encuentra disfrutando de su familia, la cual agrandó en enero del 2020 con la llegada de su segundo hijo, Mariano, al lado de su esposa Mónica y su hija Isabel.

También, como un apasionado de las motocicletas, disfruta sus viajes solo o con amigos, además de ejercitarse y hasta prepararse para correr medio maratón, tal como lo presumió en los últimos días; así lo ha dejado ver Alejandro Castro a través de su cuenta oficial de Instagram, donde suele mantenerse muy activo para complacer a sus más de 38 mil seguidores.

"Es una jugada muy rápida que si yo hubiera sabido que iba para afuera no me muevo. Se te viene el mundo encima, piensas lo peor y no tienes cabeza para otra cosa", confesó tiempo después Alejandro Castro, respecto a aquella jugada desafortunada que le arrebató de las manos el trofeo de campeón a Cruz Azul.