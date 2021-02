Las condiciones que Cruz Azul le puso a Alexis Peña para ficharlo desde Chivas de Guadalajara

Un traspaso entre equipos grandes siempre llama la atención. Quizás por la actualidad del futbolista, lo de Alexis Peña no trascendió demasiado como un gran fichaje, pero lo cierto es que pasó de Chivas de Guadalajara hacia Cruz Azul a modo de préstamo. Sin embargo, la negociación en sí tuvo algunas condiciones antes poner la rúbrica.

Alexis Peña fue noticia en el mundo de la Liga MX después de revelarse su contagio de coronavirus en mayo del año pasado, aunque lo que verdaderamente trascendió con el correr de los meses fue un caso de indisciplina. El central fue cómplice del escándalo que protagonizó Dieter Villalpando y que todavía lo mantiene ante la justicia.

Si bien en Chivas jamás tuvo cabida en el primer equipo, Víctor Manuel Vucetich lo apartó de la primera plantilla justamente por aquel problema legal. Por esa razón, Cruz Azul tomó nota antes de incorporarlo y, de acuerdo a lo revelado por Juan Reynoso, mantuvo una charla especial con el jugador donde se le plantearon una serie de condiciones.

Cruz Azul le puso condiciones a Alexis Peña

“Pormenores de lo que hablamos no los comentaré, pero tanto el club y yo hemos sido muy puntuales y tajantes y no vamos a pasar un mal rato. Él ya está grande para saber qué hizo bien o mal y hablar más del asunto es ocioso. Todos sabemos cuál es nuestra situación y lo veo inteligente para no caer en estas situaciones”, explicó Juan Reynoso en conferencia de prensa.

No hay dudas que es una de las últimas oportunidades para Peña y no habrá otra más, aunque por lo pronto se desarrollará con la Sub-20 de Cruz Azul: “Él quiere recuperar el terreno perdido y empezará con la Sub20. Debemos encontrar el espacio y momento para que explote sus condiciones. Nosotros lo que hemos visto es que es un chavo con mucha proyección, quizás no ha tomado las mejores decisiones, pero creemos que fue una decisión acertada y su rendimiento será el que diga si fue bueno o no”, sentenció.

