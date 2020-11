DT de LA Galaxy explicó a qué se debe el mal momento que pasa Chicharito Hernández

Jevier Hernández no está pasando por un buen momento en Los Ángeles Galaxy. Desde su llegada a la Major League Soccer, el delantero mexicano no ha conseguido estar a la altura de las circunstancias, a marcado pocos goles, y se ha puesto a todos los aficionados en su contra.

Sin embargo, el entrenador del equipo, Dominic Kinnear, platicó este sábado en una videoconferencia de prensa y explicó cuál es el motivo por el que Chicharito no está dando su mejor rendimiento dentro del campo de juego.

"No soy persona de redes sociales, no sigo a ninguno de estos muchachos y no quiero hacerlo, pero yo creo que más que nada está decepcionado, sería la palabra adecuada”, señaló el estratega.

Chicharito Hernández "está decepcionado". Getty Images.

Y agregó: "Claro que es preocupante que no esté en el terreno de juego, por eso la intención de traer a Javier aquí fue para que anotara goles… pero cuando ese jugador no está en el terreno por lesiones o falta de forma, entonces tenemos que regresar, volver a ver qué estuvo mal y asegurarnos que no vuelva a suceder".

Por otra parte, cabe recordar que los Galácticos están realizando una pésima temporada, ubicándose en el último lugar del Grupo B, y quedando fuera de los próximos playoffs. Su siguiente jornada será ante Real Salt Lake, el lunes 2 de noviembre a partir de las 22:30 hs de México.

