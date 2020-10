Daniel Ríos, actual delantero de Nashville SC, equipo que milita en la Major League Soccer (MLS), fue presumido por la misma liga a través de un video en su cuenta oficial de Twitter, donde destacaron su gran presente y aseguraron que la está rompiendo en su primera temporada con la playera del conjunto de Tennessee.

"Conoce a @drioscal, el canterano de @Chivas que brilla con @NashvilleSC en su primer temporada", señalaron en el tuit. En el mismo, el exjugador de Chivas de Guadalajara cuenta un poco su historia y cómo fue que llegó al Rebaño Sagrado desde chico.

"Fue una vida llena de sacrificios. A los 13 o 14 años dejé a mi familia para irme a vivir a Guadalajara. El jugar en Chivas te da la posibilidad de jugar en el mejor equipo de México, y empezar desde abajo, desde las Fuerzas Básicas", destacó en primera instancia.

Daniel Ríos, el ex-Chivas que la rompe en la MLS. Getty Images.

Y agregó: "Estuve buscando la oportunidad por mucho tiempo, en muchas ocasiones. Por una u otra cosa no se me dio. Yo vine al extranjero para buscar esa oportunidad que en México no se me dio en primera, y ahorita lo estoy viviendo", señaló.

"Estoy feliz de venir a otro país, compartir una nueva cultura. Este año, el poder debutar en otra liga y tener la oportunidad de jugar, mi primer gol en MLS lo disfruté muchísimo, no podía dormir. Todos a mi alrededor estaban felices. Sigan sus sueños, luchen por lo que los apasiona", finalizó el atacante, surgido en Aguascalientes.

