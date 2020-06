¿Desprecio? La directiva de Pumas no intentó negociar con Pablo Barrera a pesar del pedido del entrenador

Pablo Barrera fichó por Atlético San Luis como equipo libre, pero ya en su carta de despedida dirigida a los aficionados de Pumas, demostró que no fue una decisión que tomó solamente él. Dicho de otra manera, los directivos le mostraron la puerta de salida a un jugador que supo ser campeón en el Clausura 2009.

Las sensaciones que se pudieron observar en su despedida, las fundamentó en diálogo con ESPN: “Me hubiera gustado retirarme en Pumas, pero lamentablemente no se pudo. También porque más o menos hace un mes o mes y medio sabía que no iba a seguir en el club. En Pumas no hubo ese interés de hablar conmigo y casi todo lo hicieron una semana y media cuando se me acababa el contrato”.

“Tuve muchos directivos y nunca vi este tipo de cosas. De hacer un esfuerzo para que el jugador se quede. Yo te soy sincero, a mí me dolió mucho que me hablaran una semana antes, mi contrato se acabó el 15 de junio, y que me hayan hablado una semana antes y me dijeran vamos a negociar, no eran las formas”, aclaró el jugador de 32 años.

Barrera reveló que el tema económico no era un problema y estaba dispuesto a bajarse el salario en un “50%” porque se quería retirar con los Felinos. Además, opinó que viendo las estadísticas de asistencias de 2015 hasta estas fechas, se vio reflejado entre los 10 primeros lugares, por eso pensó “que el club se iba a interesar un poco más”.

Por último, sentenció que Míchel González fue el único que le expresó su deseo que continúe: "Agradezco que Míchel me marcó y me hizo saber su deseo que siguiera en el equipo, me dijo que quería que me quedara y me hizo saber lo importante que era para el grupo, el equipo y que este torneo que hice era muy bueno”.

