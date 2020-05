Detienen al 'Cubo' Torres por no acatar una orden de alto e intentar darse a fuga

En medio de la pandemia por el coronavirus también existen los escándalos con los futbolistas. En este caso, salió a la luz que Erick Torres Padilla fue detenido a fines del año pasado por no acatar las órdenes de un oficial que pidió que se detenga e intentó darse a la fuga. Todo arrancó por una infracción que se filtró en las redes sociales y el jugador niega que ese documento sea real.

El delantero del Club Tijuana charló con Fox Sports para intentar aclarar la situación: "Soy un jugador profesional de Xolos de Tijuana. Estaba tomando en el bar Hong Kong; venía rápido y no miré a la persona. Me puse agresivo porque no entendía lo que estaba pasando". En la boleta de infracción administrativa se apunta que el reporte proviene por "intentar atropellar a un ciudadano al no acatar orden de alto, misma que generó persecución".

El futbolista disfruta su estadía en Tijuana.

"No es verdad que atropellé a una persona ni que me di a la fuga, y esa hoja que está ahí ni siquiera es mi letra; ahí aparece como si fuera yo diciendo que voy saliendo de ahí (Zona norte) y que me puse así (ebrio). Esas hojas, cuando haces la declaración, pues tú las llenas, pero en esa ni siquiera es mi letra ni mucho menos", explicó el ex jugador de Cruz Azul.

#Xolos Trasciende en redes sociales que Erick "El cubo" Torres intentó atropellar a un individuo (el año pasado) después de pasarse un alto en la Zona Norte de Tijuana. pic.twitter.com/eU26mtsITm — Brenda Alvarado (@brendalvarado94) May 18, 2020

Y agregó: “Iba saliendo de un asado con el equipo. Sí me quitaron el carro porque llevaba unas copitas, me dijeron: sabes qué, no puedes manejar, y en eso le hablé a mi esposa para que estuviera conmigo. Estaba gente del equipo conmigo y nada más, pero a mí lo que me preocupa es que digan que yo alcoholizado atropellé a una persona porque es algo muy delicado”.

El futbolista admitió que el percance existió en la ciudad de Tijuana pero que la boleta que circula en las redes sociales en totalmente mentira. ¿Quién tendrá razón?

Lee También