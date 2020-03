Juan Dinenno cuestionó una posible baja de sueldo

Una de las situaciones que preocupan a muchos de los trabajadores es qué sucederá si es que la cuarentena se expande más de lo previsto, debido a la pandemia por el coronavirus.

La situación preocupa a todos, pero los más apuntados parecen ser los deportistas. Por eso, Juan Dinenno salió a defenderse tanto a él como a todos sus colegas, siendo la voz de mando en este momento.

“Se habla de los jugadores de futbol, pero le preguntaría los banqueros, a los grandes empresarios o a los que tienen grandes puestos en las multinacionales, si serían capaces de reducirse el sueldo en esta situación. Se pone a los jugadores en el foco, porque son los más populares, pero sería una situación particular. Lo tengo que analizar, ver si es para beneficiar a personas. Es algo difícil de hablar sin tener conocimiento pleno de la causa”, enfatizó en diálogo con ESPN, al ser consultado al de una baja de sueldo.

Además, reveló que desde Pumas no le manifestaron nada al respecto: “La verdad no nos han dicho nada. Es un tema muy particular, es muy difícil hablar de algo así, para un jugador o cualquier persona. El tema es a dónde irían los fondos o por qué la reducción de sueldo, debería verse eso. En México hay muchas empresas privadas detrás de los clubes, pero como privado tienes un contrato y depende mucho de lo individual, si cada uno quiere tener un gesto”, culminó.

El delantero argentino de 25 años llegó a los auriazules en el último mercado de pases y, rápidamente gracias a sus 5 gritos en 9 partidos, se ganó el corazón de todos los fanáticos.

