Dorlan Pabón brindó una conferencia de prensa en la previa del debut de Monterrey en el torneo Clausura 2020 ante Morelia mañana desde las 17hs.

"Creo que todavía me falta hacer historia en la institución, tenía deudas con la afición, las cumplí, pero quiero ganar más, no me conformo con ganar Liga y Concacaf, quiero más", aseguró el atacante.

"Tenía deudas con la afición, les cumplí, pero quiero más. No me conformo que porque ya gané la Liga y la Conca. Quiero más, que a este equipo lo conozcan más, que sea el número uno de México", Dorlan Pabón. pic.twitter.com/pBHACWTjrM — DLPTLV (@dlptlv) January 17, 2020

Más adelante señaló: "Quiero que a este equipo lo conozcan más, que sea el número uno de México, es de día a día, no lo saco yo sino que todos mis compañeros, la afición y los directivos".

"Yo creo que terminó un buen año, se consiguieron los objetivos que queríamos, pero eso ya hay que dejarlo a un costado. Hay que trabajar para darle muchas alegrías a la afición, este equipo no se puede conformar con cualquier cosa. Ya hicimos un buen trabajo, pero hay que pensar el día de mañana que comenzará otro lindo torneo", admitió el colombiano.

Por último mencionó: "Hay que invitar a la gente, la tenemos que llevar nosotros con resultados, buen futbol, pero los últimos partidos nos acompañaron. El apoyo fue fundamental para nosotros, el cariño y esa lealtad que han tenido con nosotros siempre, eso fue lo más lindo de todo eso, darle esa alegría del título".

