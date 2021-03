Toque Filtrado: Monterrey se cansó de Dorlan Pabón y le estarían buscando salida

Dorlan Pabón se convirtió en uno de los jugadores más queridos de Monterrey en los últimos años, ya que desde su llegada mantuvo casi siempre un nivel muy alto. Tal es así que, a pesar de no haber rendido en Europa como se esperaba, varios equipos preguntaron por sus servicios, aunque en Rayados siempre le cerraron las puertas.

El jugador colombiano supo ser una pieza clave del equipo en el Apertura 2019 conseguido con Antonio Mohamed, pero todo cambió de aquel campeonato a esta parte. Pabón está perdiendo cada vez más protagonismo en el equipo de Javier Aguirre y mucho se debe, también, a lo bien que se encuentran sus compañeros y la exigencia del entrenador.

En Monterrey están disconformes con Dorlan y, de hecho, en Toque Filtrado informaron que hasta planean venderlo en el corto plazo: “En varias ocasiones, Dorlan Pabón estuvo con la idea de emigrar de Rayados, ya que había equipos interesados en sus servicios; sin embargo, en el club no lo quisieron soltar. Ahora, es el Monterrey quien ya no quiere a Dorlan”.

Dorlan Pabón está enojado con Monterrey

“Esto es lo que tiene molesto al colombiano, ya que cuando tenía un mejor cartel y un gran panorama para seguir creciendo, le impidieron salir y ahora que está a la baja, lo dejan a la deriva. Pese a esto, Dorlan cree que lo mejor será salir a un lugar donde le den los minutos suficientes para retomar su nivel y ser nuevamente valorado”, sentenció el medio.

Pabón jugó ocho partidos como titular en el Guard1anes 2021, de los cuales en cuatro fue titular. El colombiano no registra goles y solamente una asistencia. Para colmo, se quedó afuera del duelo ante Cruz Azul para cumplir con la regla de los jugadores no nacidos en México. Sin dudas, ya no es prioridad en Monterrey y sus horas allí parecen acabarse.

