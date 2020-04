EXCLUSIVA: Las 10 cosas que no sabías de Andy Sola

Todos hemos sido testigos de su gran talento en la conducción y el carisma inigualable en su trabajo, el cual le da un toque más que especial a la información deportiva en TV Azteca. Pero, ¿quién es Andy Sola?

La conductora de 'Los Protagonistas' platicó en exclusiva con Bolavip México y nos contó algunos de los secretos de su carrera en los medios y su afición por los deportes. Ella es Andy Sola, la chica de la hermosa sonrisa y la enorme aspiración de trascender en el periodismo deportivo, por lo cual trabaja incansablemente día a día.

1.- Corazón tapatío

Por cuestiones insospechadas, Andrea Sola nació un 2 de septiembre en la Ciudad de México, pese a que su corazón siempre estuvo destinado a ser tapatío; su familia vivía en Guadalajara, pero un imprevisto hizo que viera la luz del mundo por primera vez en la capital.

“Nací en la Ciudad de México, mi mamá fue de viaje embarazada y ya no la dejaron regresar a Guadalajara, si no hubiera sido tapatía, mi corazón es de tapatía. Mi papá es de la Ciudad de México, mi mamá es de Guanajuato y mis hermanos sí son tapatíos los dos”, apuntó Andy.

2.- Tecos, su primer amor

Ni la cercanía con los Tecos hizo que el corazón de Andy les perteneciera, pues aunque acepta que de pequeña apoyaba al conjunto universitario apenas pudo elegir colores se fue directo a enfundarse en los de Chivas, equipo al que le ha confesado su amor.

“Yo crecí en Guadalajara, de muy chica tenía el estadio de los Tecos frente a mi casa, entonces me llevaban muy seguido a verlos, de los cuatro a los siete años, entonces yo era muy fan de los Tecos, hace años.

Pero uno va creciendo y va tomando sus decisiones y ya como a los ocho o nueve años, empiezo a tener más acercamiento a equipos como el Atlas y el Guadalajara y en su momento toda la gente que me rodeaba le iba a las Chivas, entonces empecé a crear una afición muy bonita. Me volví muy fan del Guadalajara”, presumió la ahora seguidora del Rebaño.

3.- Estudió actuación

Aunque ahora está involucrada 100 por ciento a los deportes, sus inicios fueron en el medio del espectáculo como actriz y cantante, gracias a su familia.

“Mi familia toda está metida en el medio, mi papá fue guionista mucho tiempo de novelas, mi mamá fue locutora, productora, mis hermanos son músicos. Quieras o no te empuja de ese lado.

Mi papá me empieza a meter un poco al mundo de la actuación, a mí me gusta, en general el medio de comunicación me encanta. Empecé muy chiquita a cantar en un grupo musical y de ahí me empecé a pegar al tema de publicidad Entonces empecé a estudiar actuación, en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa”.

Foto: Andy Sola

4.- Televisa le cerró las puertas a los deportes

A pesar de que dio sus primeros pasos en la actuación en esta televisora, participando en algunas telenovelas y programas como ‘Que pobres tan ricos’ o la serie ‘El manual’, a la hora de intentar probar suerte en el área deportiva no cumplió con el ‘perfil’ requerido y tuvo que intentarlo en otro lado.

“En Televisa era un tema más complicado, hice muchos castings para deportes en su momento cuando estaba Javier Alarcón, pero buscaban otro perfil, sinceramente. Yo creo que yo siempre he mantenido una línea muy diferente en mi carrera, en mis redes sociales, en la forma que me comunico con la gente, entonces me fue muy complicado tomar un casting de ellos”, lamentó.

3.- Así llegó a TV Azteca

Luego explorar distintos caminos y darse cuenta que la conducción era su gran pasión, y más ligada a los deportes, acudió a un casting en TV Azteca, donde la propuesta inicial era para una sección de golf, práctica de la cual, confesó Andy, no tenía ni idea.

“Me invitan a un casting, que en primera era para un tema de golf, yo no tenía idea de golf, pero me puse la camiseta, estudié muchísimo y lo intenté. Les gustó tanto que me dijeron que mejor me quedara del lado de conducción en general, en deportes. Me convino, lo que es ponerse las pilas y estudiar”, indicó.

Y ahora, sus compañeros hasta bromean con su pasado en la televisora de Chapultepec: “Sí fue drástico (el cambio de empresa), a la fecha Luis (García) y Christian (Martinoli) a veces me molestan, con ‘ah. vienes del otro lado’.

4.- Jorge Campos, su gran ídolo

Que tire la primera piedra quién no quedó impactado con el uniforme de Jorge Campos. Pues Andy confesó que su gran admiración por el mítico exportero inició cuando lo vio por primera vez, brillando, literal, con una de sus ya tradicional y colorida vestimenta.

“Yo tengo una imagen muy clara de un partido al que fui, no me acuerdo cuál, era muy chiquita, de unos seis años tal vez, pero estaba Jorge Campos en la portería; su uniforme es algo que nunca se me va a quitar de la cabeza, me llamó muchísimo la atención. Si hay alguien a quien admiro muchísimo en el deporte y hoy como compañero, es él. Siempre tuve esa figura de Jorge Campos en mi cabeza, de todas las hazañas que logró, de su personalidad, de lo que hoy hace como carrera, de la posición que hoy tiene a nivel mundial. Es impresionante".

6.- Carlos Guerrero, su gran amigo

Andy cuenta con una ilusión inigualable lo afortunada que es por trabajar al lado de maestros de la talla de Christian Martinoli, Luis García o Zague, con quienes aceptó llevarse muy bien, sin embargo, con Carlos Guerrero confesó mantener una relación de amistad muy linda.

“‘Warrior’ es gran amigo mío, fuera y dentro del foro y es un hombre que siento que ha llevado la misma carrera que yo, ya sea en otros ámbitos y en otros escalones, pero fue igual, él llegó y tuvo que crecer de la mano de estos hombres (analistas TV Azteca) que ya eran muy poderosos”, dijo.

8.- Se lesionó la rodilla y no pudo ser futbolista

Como todo futbolista que no llegó a triunfar, Andy también se lesionó la rodilla y no logró continuar en el camino del balompié, por lo que ahora sólo se dedica a hacer pesas.

“En la secundaria y la prepa que me metí a jugar futbol, no era una maravilla de jugadora, pero lo disfrutaba muchísimo. Desde muy chica hacía ballet, estuve 11 años estudiando ballet y jazz, pero a final de cuentas acabé jugando futbol. Literal como futbolista me lastimé una rodilla y ya no pude seguir, pero hoy por hoy hago muchísimo gimnasio, me encantan las pesas y trato de estar bien para mí o para los demás”, reveló entre risas.

9.- El más grande reto de su carrera y un tatuaje en su honor

La sonrisa de satisfacción que se ilumina en Andy al contar del mayor logro de su carrera es incomparable. La conductora reconoció que el Mundial de Rusia fue un parteaguas en su vida que le dejó un sinfín de enseñanzas y las ganas de seguir trascendiendo en este medio.

“Si lo ves como aficionado, el Mundial es una cosa impresionante, maravillosa, fiesta total todo el tiempo, pero si lo ves del lado del periodismo o ir a trabajar como conductora, ¡vaya cómo cambian las cosas! La presión de estar en un país diferente durante tantos días, en otro horario, el saber que estás cumpliendo un sueño, pero a la vez tienes que hacerlo perfecto para que tu trabajo se vea.

Rusia ha sido el reto más grande de mi carrera sin duda, en temas de aguante físico, psicológico, de saber que estás lejos de casa, que si en algún momento te rompes tienes que lidiar contigo sola, no puedes ir a buscar a tu mamá, es pelearse contigo y ser fuerte en todo momento. ¿Cuánto trabajé? Muchísimo".

Es por ello que, en su honor decidió tatuarse una frase: “Eso fue un parteaguas, tengo un tatuaje de hecho, me lo hice por Rusia que dice ‘Puedo con esto y con más’. Rusia fue un momento que marcó mi vida, momentos increíbles, nunca me imaginé poder estar adentro de un estadio en un Mundial viendo a mi equipo, ganándole a Alemania, por ejemplo y poder gritar el gol como si me hubiera ganado la lotería”, recordó.

Foto: Andy Sola

10.- Deporte favorito

Siempre que puede demuestra su gran afición por las Chivas, va al estadio y está al pendiente, sin embargo, el futbol no es su deporte favorito sino el futbol americano, donde también tiene un gran amor: los Vaqueros de Dallas.

“Cuando te metes al mundo del deporte empiezas a conocer todo muy a fondo en todos los sentidos, desde directivas, cómo funcionan por dentro los organismos deportivos, etcétera, muchas cosas. Y me fui enamorando muchísimo del futbol americano, ese es mi favorito. Le voy a los Vaqueros de Dallas, muy polémico, pero es lo que hay”, reveló.

Es así que uno de sus grandes sueños era poder cubrir un Super Bowl, lo cual logró este año en Miami, en la edición LIV, y después de trabajar mucho para que ganarse la oportunidad.

“Este primer Super Bowl que me tocó en 2020 fue mágico, a diferencia de Rusia que también fue un tema de aprendizaje y de trabajo, pero este tema del Super Bowl fue algo placentero para mí, trabajé muchísimo, estuve tres temporadas tocando la puerta sobre esa producción, pidiendo que me dejaran hacer contenido, que me dieran chance de mostrarles que podía hacer cosas distintas y lo logré.

Entonces en el momento de estar parada en el estadio y de estar viendo que todo está pasando, yo me alejé de mi equipo porque las lágrimas salían. ¿Cuántos millones de personas no quieren estar en un Super Bowl? Y cuando te das cuenta del trabajo que hiciste, lo que te costó y el sudor y la sangre que pagaste por estar ahí; de las emociones más grandes”, sentenció muy conmovida.

PLUS 1: Las metas de Andy

Va por los Juegos Olímpicos

“De eventos, sí me encantaría estar en Tokio, sería como englobar los eventos más grandes a nivel deportivo, ir a una justa olímpica sería mágico”

Quiere orientar a los jóvenes

“Lo tengo muy en la mira, estaba ya trabajando a inicios de año en este proyecto. La idea de esto es irme por dos ramas muy específico, una es la mujer en el deporte, me gustaría poder ayudar a los jóvenes para que encuentren un camino sin miedo y trabajando contra la frustración diaria. Y por otro lado, hay que empoderar a los jóvenes a que hagan lo que les gusta”.

Quiere dejar huella en el periodismo deportivo

“Ya pensando en un futuro, yo sí quiero crecer en credibilidad, en tema informativo y claro que me gustaría que algún día alguien dijera ‘No manches, quiero ser como Andrea’, quiero llegar a ser como Luis, como Christian, como Inés, pero es de muchísimos años de trabajo y de muchísimos sacrificios, sin duda”.

Foto: Andy Sola

PLUS 2: Un mensaje alentador de Andy

“Estar en mi profesión y en mi puesto no solamente es un tema personal, de logro, sino que es un mensaje para la gente de que se tiene que pelear muchísimo para llegar a donde quieres estar, pero nunca es imposible, ese es el mensaje que a mí me gusta mandar. La vida no es fácil, esta carrera es de muchísimos sacrificios, pero cuando te das cuenta de que eres capaz de lograr las cosas todo lo malo se va a una bolsa, se cierra y se tira a la basura. Dejar claro que seas quien seas, de la edad que seas siempre que tienes una meta, si tú te pones las pilas y perseveras siempre vas a llegar”.

