“A la gente le cuesta aceptar que la mujer tiene la capacidad”, Andy Sola nos cuenta con qué se enfrenta una mujer en el medio deportivo

Pasan los años y mucha gente sigue creyendo que los deportes son exclusivos de los hombres, sin embargo, cada vez más mujeres han salido a demostrar con arduo trabajo que no es así, y luchan día a día para conseguir igualdad y que el sexo femenino no sea visto sólo como el lado 'bonito en el medio deportivo

Una de ellas es Andy Sola, quien comenzó su carrera en Televisa como actriz, pero cuando buscó una oportunidad en la sección deportiva, la televisora le cerró las puertas por no cumplir con el 'perfil' que se requería para un puesto femenino.

En entrevista para Bolavip México, la conductora de TV Azteca nos contó los obstáculos machistas que tuvo que superar para conseguir una oportunidad en un ámbito que, en pleno siglo XXI, parece seguir siendo exclusivo de hombres: el del deporte. Pero eso no es todo, pues día a día se sigue enfrentando con un sinfín de retos para demostrar que no sólo es una ‘cara bonita’ y que también tiene la capacidad de ser un referente en el deporte.

Acoso, insultos, estereotipos y desigualdad contra su deseo de convertirse en una reconocida periodista deportiva y abrir la brecha en este medio para las mujeres que quieran incursionar en él. Esto y más nos compartió Andy Sola.

¿Qué tan difícil fue entrar al medio deportivo siendo mujer?



"Sí definitivamente es complicado, varias veces en varios castings vi cómo este tema de si estás más guapa que la otra definen mucho el rumbo de una carrera, al menos en el tema periodístico deportivo; pero también depende mucho de ti como persona, todo el tema de los tabúes, de que si hay muchísimo ofrecimiento sexual o no, creo que también lo de defines tú como persona, creo que sí es totalmente un tema de educación y de donde estés parada, porque al final las limitantes las pones tú.

Es complicado el periodismo deportivo como mujer, no es fácil, todavía le falta en México muchísimo por abrirse, pero creo que nosotras, las pocas que estamos dentro de este ámbito somos las encargadas de dejar esa puerta abierta para las siguientes generaciones, entonces depende de nosotras que realmente en unos años, les sea mucho más fácil a otras niñas que tengan el sueño de llegar y de llegar bien por el camino del respeto y por el camino del arduo labor.

Para mí no ha sido fácil, a la fecha no lo es. A final de cuentas el machismo en México sigue existiendo, pero es una labor de perseverancia."

Foto: Andy Sola

¿En Televisa buscaste probar suerte en la sección deportiva?

"En Televisa era un tema más complicado, hice muchos castings para deportes en su momento cuando estaba Javier Alarcón, pero buscaban otro perfil. Yo creo que yo siempre he mantenido una línea muy diferente en mi carrera, en mis redes sociales, en la forma que me comunico con la gente, entonces me fue muy muy complicado tomar un casting de ellos.

En cambio, en TV Azteca la línea que se busca es realmente la de informar, de no hacer tanta diferencia entre mujeres y hombres, se busca esa igualdad hasta cierto punto. Entonces, al final de cuentas, esa era la línea en la que yo me acomodaba perfectamente."

¿Dentro de los medios todavía hay desigualdad?

"Sí existe, no es un tema tanto de empresa, no es un tema de Azteca, es un tema de que todavía la gente no tiene este concepto de aceptar que la mujer tenga la capacidad. Claro que hay limitantes, la mayoría de las personas que narran o analizan un juego de futbol, son hombres. Y la mujer normalmente está del lado de la afición, que tampoco se debería menospreciar porque también es una chamba, no cualquiera se puede parar y estar con la gente y aguantar el grito, la presión de estar en un en vivo.

Pero sí creo que todavía existe muchísimo y que faltan años para quitarlo, pero que tampoco va a ser imposible, va a llegar un punto en el que también va a haber necesidad porque la mujer sigue metiéndose mucho más en el deporte cada vez, como aficionada también."

¿Recibes insultos por parte de los aficionados? ¿Cómo te enfrentas a este acoso?

"Sin duda. Ahí sí es un tema de respeto y a veces un poco de falta de educación en este país. Venimos todos los mexicanos creciendo con la idea de que la mujer es para estar en casa, de que la mujer es menos, de que la mujer debe ganar menos, que no tiene capacidad en muchas cosas, entonces con esa escuela que traemos desde miles de años atrás, obviamente la gente que no tiene posibilidad de una cultura o de una educación más grande, pues lo primero que hace es ver una mujer en tele y pensar que es menos, que tiene menos posibilidades.

Yo sí he convivido mucho con eso, pero eso también lo puedes evitar si tu línea de comunicación comienza a ser la adecuada, nunca vamos a lograr que no haya un comentario negativo ante algo que hagamos como mujeres en el deporte, porque todavía muchos se van a lo físico, a un concepto de capacidad mental, pero yo creo que también, en mis redes sociales, por ejemplo, que es donde más atacan, las cuido muy bien, si se lleva una línea con respeto, si tú te respetas a ti misma para no causar comentarios tan hirientes, también tú puedes limitar mucho esos comentarios negativos.

En mi caso sí hay muchos seguidores que escriben groserías, que tratan de pasarse de listos, que nada lo ven objetivo, pero es muy fácil porque no están frente a ti, no puedo ir a buscarlos y hacer algo. Entonces tiene mucho que ver con cómo te manejes tú. Las redes sociales de las grandes periodistas deportivas son mucho más cuidadas. No estoy diciendo que te limites a ser lo que te gusta para que no te agredan, pero sí puedes definir qué lineamientos llevar para que no sea excesivo."

¿Cómo te quitas la etiqueta de la ‘chica guapa’ para demostrar que realmente sabes de deportes?

"Cuando hacía castings, siempre estaba la angustia de verme perfecta que era mucho más grande a la de tener contenido o estar informada del tema. Con el paso del tiempo me he dado cuenta que todos podemos lograr lo que queremos si tenemos perseverancia y nos ponemos una meta alta.

Tristemente, para la televisión mexicana, el físico siempre influye, yo he tratado de ser lo más normal en el medio, yo creo que no necesitas estar enseñando para tener seguidores, para dar una buena información, para demostrar que sabes, pero también tendría que tener validez a quien sí le gusta enseñar, porque no tiene por qué ser una limitante ni una contrastante, el poner en la balanza lo informativo y la credibilidad contra un tema físico.

Pero sin duda, a mí me ha costado quitarme esa limitante de la cabeza, porque primero quieres ser perfecta para todos, pero después te das cuenta que esa perfección la encuentras en ti mismo, en lo que te gusta, en lo que te apasiona, en cómo trabajas y eso es lo que puede vender muchísimo más que el tema físico."

Andy Sola

Siendo una referente en TV Azteca y en el periodismo deportivo, ¿qué papel juega Inés Sainz en tu carrera?

"Yo tengo el gran privilegio de tener maestros como ella, de tener junto a mí a una de las mujeres más importantes, la que destapó el tema de la mujer en el deporte en México, sin duda ella es la pionera de este tema, digan lo que digan, ella es la que nos dio la puerta.

Estoy súper agradecida con ella, conmigo se ha portado espectacular, ha sido una gran maestra, me ha aportado consejos y apoyo cuando estoy perdida. Si yo no aprovecho tener a Inés junto a mí sería muy tonto de mi parte, yo tengo que aprenderle a ella lo más que pueda y como ella me lo ha permitido y ha sido muy abierta; apoyarme en ella para crecer y en algún momento poder decir que llegué muy lejos a ese tipo de apoyo de mis compañeros."

