Edwin Hernández le recordó la Final a Tigres: "Les podemos mandar una pinza para que se saquen la espina"

Se cumplieron 3 años del último título de Chivas en la Liga MX. El mismo llegó tras vencer a Tigres por 2 a 1 en una Final que estuvo cargada de polémica, sospechas, provocaciones y agresiones.

Si bien El Rebaño fue superior a su rival, sobre el final del juego a Los Felinos no le sancionaron un claro penal que podría haber cambiado la historia. Eso provocó un altercado sobre el final del partido pero que no impidió que los de Guadalajara festejen.

Edwin Hernández, lateral izquierdo titular en aquella definición, afirmó que su equipo ganó justamente y hasta le envió un duro mensaje a los dirigidos por Ricardo Ferretti, en Fox Sports: "La van a seguir teniendo (la espina clavada) y les podemos mandar unas pinzas para que se la saquen".

Por otra parte, el elemento cree que Enrique Santander, árbitro de aquel cotejo, estuvo acertado en no marcar penal: "Si hubiera habido VAR, hubieran pasado muchas cosas, no nada más ese penal. Para mí igual no fue penal".

El elenco regio luego llegó a 2 finales más (y se consagró en 2019), mientras que Los Rojiblancos no pudieron estar en una nueva definición.

