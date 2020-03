El Negro Santos enterró a Rodolfo Pizarro y le dejó un recado a David Beckham

Durante los últimos años, Antonio Carlos Santos se hizo un heavy user de las redes sociales. Es normal verlo conectado y teniendo interacción con sus seguidores, aunque a veces rocen lo polémico.

Entre esos episodios más fuertes, el que protagonizó insultando a Rodolfo Pizarro desde su cuenta personal es el que más se recuerda. Y en una entrevista exclusiva con Bolavip redobló la apuesta.

"Siempre he dicho que ha sido una mentira. Es el jugador más sobrevalorado del futbol mexicano. Te cuesta 12 millones de dólares y no sabe patear, no tiene tiro de larga distancia, no tiene un tiro libre, no ha metido un gol de cabeza, no tira un tiro de esquina, no sabe driblear a nadie, y esas son las cualidades que tiene que tener un gran jugador", explicó el Negro en diálogo telefónico.

Como si esto fuera poco, el histórico exfutbolista del América le dejó un recado a las autoridades de Inter Miami que acaban de contratarlo: "Ese muchacho no tiene nada, es una eterna promesa de la prensa. Va a tener un arrepentimiento David Beckham por haber pagado eso por un jugador que no sabe ni patear. Yo sí tengo los huevos para decirlo, no le voy a dejar de hacer una crítica porque es un agrandado y no juega ni madres".

"Yo personalmente me encargo de escribir y decir las cosas como son. No necesito que nadie diga lo que yo pienso. Yo me divierto en el Twitter, eso es lo que hago", confesó que no tiene a nadie que se encargue de manejarle sus cuentas.

