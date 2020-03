El defensor menos esperado: el Negro Santos justificó a Antonio Briseño por proteger su salario

El avance y la propagación del coronavirus golpeó a todos. No solo a los futbolistas que están transitando un importante parón en el Clausura 2020 de la Liga MX, sino también al resto de los trabajadores.

Por ese motivo, cientos de importantes equipos del mundo tuvieron una gran iniciativa: ofrecerse para tener una reducción en sus salarios que sirve para mantener la economía de los que menos tienen.

Ante esta situación, hace algunos días se pronunció Antonio Briseño. En pocas palabras, no se mostró de acuerdo ya que está endeudado y con su dinero abocado a cuestiones de su vida personal.

Por sus palabras, el Pollo sufrió grandes críticas tanto en redes sociales como en medios de comunicación. Pero recibió la defensa menos esperada, la de un histórico del América: Antonio Carlos Santos.

"Yo no sé si Briseño gana mucho dinero porque llegó aquí desde un equipo descendido de Portugal, si el chico tiene su fortuna, si hace o no hace, no es problema de nadie", lanzó el Negro en una entrevista exclusiva con Bolavip.

De hecho, el exjugador no solo se puso en los zapatos del hombre de las Chivas sino que también atacó a otras personalidad del ámbito: "No veo que salgan los futbolistas millonarios para apoyar a las personas que tienen esa problemática".

