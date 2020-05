El cantante que apareció junto a Orozco, aclaró la situación de la supuesta fiesta

El arquero de Santos, Jonathan Orozco, se convirtió en tema de conversación en México luego de que se filtraran fotografías de la fiesta particular que tuvo el pasado fin de semana y posteriormente por el resultado positivo por coronavirus que arrojó en los exámenes médicos presentados con su club. El futbolista aclaró la situación en un vivo de Instagram y uno de los cantantes que acudieron a dicha fiesta aclararon todo.

“Mucha gente habla sin saber la verdad. Medios de comunicación publican cosas que en realidad no pasaron. Somos un dueto y jamás fue una banda, solamente somos dos personas. No lo veo como irresponsabilidad, porque fue una reunión familiar y no eran ni siquiera más de siete personas. Las reglas dicen que pueden ser menos de 10 personas. En ningún momento lo veo como irresponsabilidad”, declaró Armando Rodríguez, cantante del dueto “Dos tipos de cuidado”, en charla con ESPN.

La imágen que se filtró con Orozco como protagonista. (Fuente: El Siglo de Torreón).

“Me comparten capturas de pantalla mis amigos para que vea la noticia. Fui a laboratorio y me pasaron resultado y di negativo. Estoy esperando el de mi compañero, José Socorro, porque ahorita no anda aquí. Me entregaron exámenes y salí negativo. Es prueba de que hubo responsabilidad, porque si no hubiera las medidas estaría contagiado”, explicó el artista.

Gracias a todos por su msj de apoyo, por la noche daré a conocer la situación exacta y no especulaciones. Haré un en vivo para decir las cosas como son, y no como las hacen ver.

Siempre de frente como suelo ser...

Saludos!! — Jonathan Orozco (@jona_orozco) May 21, 2020

Y agregó: “En ningún momento lo vi irresponsable, porque al momento de entrar igual tenían medidas, como la de desinfectar los zapatos. A Jonathan le gusta cantar y de inmediato lo desinfectó cuando lo iba a usar. Nosotros estuvimos retirados de la gente y de su familia y era pura familia".

Del mismo modo, Armando Rodríguez se defendió de las críticas en su contra y dejó en claro que al no tener un trabajo estable o una remuneración asegurada debe buscar el dinero para mantener a su familia.

