El deseo de Jürgen Damm: que los mexicanos puedan migrar a la MLS

Durante este mercado de pases, Jürgen Damm dio la sorpresa y se convirtió en nuevo refuerzo del Atlanta United. El futbolista dejó atrás todos sus años en Tigres UANL y tomó la decisión de migrar hacia los Estados Unidos, para disputar la MLS. Ya ha tenido su debut, aunque no fue de la mejor manera: acumula 26 minutos en dos partidos y aún no ha podido ver la victoria.

El extremo platicó en una entrevista para la Major Soccer League y confesó que le gustaría ver a más jugadores mexicanos disputando la liga. Con su ayuda y la de los demás mexicanos, poder abrirle las puertas a los demás futbolistas.

"Esperemos, entre todos, Pulido, Chicharito, Vela, Pizarro, poder abrir más puertas y traer más gente. En Estados Unidos hay muchísimo mexicano, muchísimo latino y sería muy padre que hubiera más mexicanos acá compitiendo", señaló.

Jürgen Damm sueña con ver más mexicanos en la MLS. Jam Media.

Además, habló acerca del último partido: "La verdad es que, obviamente por el resultado final, nos vamos tristes, pero personalmente en el aspecto de mi asistencia me ha ayudado mucho en la confianza. Más por el tema de que he sido muy criticado en ese aspecto, en los centros, entonces todos los días trato de mejorar, de ser mejor jugador, de practicar ese tipo de cosas, y bueno, el poder haber ingresado y la primera pelota que me queda poder ponerla para el gol me llena de mucha satisfacción y alegría".

El conjunto comandado por Frank de Boer se encuentra en la octava posición y, de momento, fuera de los play-offs. ¿Será el momento de que suelte a Damm desde el arranque? Lo cierto es que los rojinegros jugarán ante Nashville el próximo 12/09, a partir de las 19:30 hs de México, en busca de la victoria.

