Desde que finalizó el Apertura 2019 de la Liga MX, el puesto de Jesús Corona es el más discutido por el aficionado de Cruz Azul. Y más aún desde que llegó Sebastián Jurado dispuesto a desbancarlo.

De hecho, el gol de Leonardo Fernández en el 3-3 ante Toluca del domingo pasado le dio un empujoncito para sacarlo del equipo titular, aunque Robert Dante Siboldi y compañía todavía lo respaldan.

A favor de Chuy, mientras las críticas le siguen lloviendo, apareció un colega para bancarlo. Y no justamente es de su bando, sino una eminencia del América.

"A mí me pasó y me sentaron en la banquita, estuve tres o cuatro partidos recapacitando. Me sirivió muchísimo, eso te sirve siempre", explicó Moisés Muñoz, en TUDN, sobre el castigo que puede caerle al portero del cuadro celeste por sus bajos rendimientos.

¿Quién debe ser el portero titular de Cruz Azul?

Sin embargo, el exÁguilas insistió apoyándolo a Corona: "Yo no creo que sea el momento para que esto le suceda a Chuy, quiero que le den la oportunidad de sacarla la espinita de este gol que recibió".

