El sueño de Alan Medina que se reactivó gracias a la pandemia de coronavirus

Transitando un gran momento en su carrera como futbolista profesional, el destino le jugó una mala pasada a Alan Medina en agosto del 2019. Mentalizado en brillar y destacarse con los colores de su país, el futbolista, durante un entrenamiento con la Selección de México, sufrió una fractura de tibia y peroné. Lógicamente, la participación del hombre del Toluca en los próximos eventos quedó completamente descartada.

Aunque en un principio todo indicaba que la ausencia de Medina en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 era un hecho, la pandemia mundial causada por el coronavirus le brindó a Alan un factor más que importante: tiempo. Con un plazo más largo de recuperación a su merced, el futbolista de Los Diablos Rojos volvió a soñar en grande y a revivir su ilusión por representar a su nación

Alan Medina vuelve a soñar en grande gracias a la prolongación de su tiempo de recuperación (Foto: JAM)

En diálogo con ESPN, el mediocampista de 23 años, rememorando el momento en el que sufrió un duro revés en su carrera en aquel entrenamiento del Tri, manifestó: "Al momento de lesionarme se me vinieron muchas cosas y venía en un momento bueno. No pasa nada, es parte del medio".

Exteriorizando su felicidad por la nueva oportunidad que el destino le dio con parate del futbol y las actividades a causa del coronavirus, Medina, admitiendo también que la pandemia en cuestión lógicamente fue negativa y mala, marcó: "Yo veo las cosas de la mejor manera y esta pandemia sí fue mala, pero me aplazó más tiempo para no perder los Juegos Olímpicos y ser considerado otra vez".

Dejando en claro que no ve la hora de volver a los campos de juego para representar a Los Diablos Rojos, el volante, indicando que se está preparando para su tan ansiado regreso, cerró: "Quiero volver a jugar y quiero jugar para el 'Chepo' y Toluca, es mi deseo y me preparo aún más para llegar más avanzado en cancha y no perder un lugar",

Lee También