En Fox Sports demeritaron la victoria del Cruz Azul: "¿De qué le sirvió golear al América?"

A pesar de no poder romper con la racha de años sin títulos de liga que cada vez lo acosa más, Cruz Azul viene dando signos de fortaleza. En la Copa GNP por México, venció con claridad al América y demostró que es nuevamente candidato a pelear el próximo Guard1anes 2020.

Una nueva muestra de vitalidad de La Máquina es la contundencia que viene mostrando ante un equipo que históricamente fue su oveja negra: a la racha de triunfos contra el cuadro de Coapa, también hay que sumarle que en 2 oportunidades lo goleó (además de este último 4 a 1, en el Apertura 2019 lo había vencido por 5 a 2).

Sin embargo, esto no alcanza para Rubén Rodríguez, quien demeritó el abultado triunfo del conjunto de La Noria en Fox Sports: "¿Es Liguilla? No. ¿Es repechaje? No. ¿Es torneo regular? No. Le podrían haber metido 8, y no pasa absolutamente nada. Miguel Herrera tiene que estar tranquilo. Son partidos en donde hay piezas que ajustar, donde los triunfos no importan tanto".

"Las goleadas te pueden ayudar más. ¿A Cruz Azul de qué le sirvió ganarle 4 a 1 al América? En este momento Cruz Azul es mejor equipo que el América, pero eso es otra cosa. Los partidos moleritos no sirven de nada. No lo vi a Cruz Azul hacer fiesta cuando terminó el partido", agregó el reportero.

En las Semifinales del torneo amistoso, Los Cementeros jugarán ante Tigres el miércoles, mientras que 1 día después habrá Clásico Nacional entre Las Águilas y Chivas de Guadalajara.

