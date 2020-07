"En la pretemporada me gustó, pero para dormir bien": Álex Aguinaga liquidó a Pumas

Pumas ha jugado una pretemporada para el olvido. A menos de una semana del torneo Guard1anes 2020, a los Universitarios los rodea más dudas que certeza, debido al futbol displicente desplegado en la Copa por México, donde no pudieron sumar ni una victoria, además de ser goleados por Cruz Azul por cuatro tantos contra uno.

Para colmo, los dirigidos de Míchel González tuvieron la oportunidad de revertir todo lo malo mostrado en los dos primeros juegos, cuando chocaron ante Toluca por la tercera jornada. Allí, la lógica indicaba que venciendo 2-0 tenían oportunidades de pasar a la siguiente ronda. No obstante, poco pareció importar, ya que lejos estuvieron de pisar el área rival.

Los juegos, evidentemente, no fueron divertidos para nadie, ni para los propios fanáticos. Y así lo hizo notar Álex Aguinaga en Fox Sports: "En la pretemporada me gustó. Me gustó para dormir bien”, soltó, mientras sus compañeros le daban la razón de fondo.

"EN LA PRETEMPORADA ME GUSTÓ... ME GUSTÓ PARA DORMIR BIEN" #LUPenCasa Así habló @dtAlex_Aguinaga sobre Universidad de cara al Guard1anes 2020 pic.twitter.com/u49UXVFNeL — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) July 19, 2020

“En el campeonato, los veo del puesto 10 para abajo”, continuó. De cierta manera, habrá 12 equipos que se clasifiquen a la próxima Liguilla, por lo que cualquier puesto para ingresar a la misma importa. Antes, en cambio, había que esforzarse un poco más para poder estar entre los mejores ocho.

A Míchel no le queda mucho tiempo de trabajo, ya que los suyos estarán debutando el próximo domingo 26 de julio ante Querétaro en condición de local. Como es sabido, será a puertas cerradas. Ojalá Aguinaga no se duerma.

