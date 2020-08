"Eres malísimo": Francisco Chacón recordó insulto hacia Alfredo Talavera en Toluca vs. Xolos del 2012

La final del Apertura 2012 es algo que los aficionados de Toluca no querrán recordar. Xolos se impuso 4-1 en el resultado global y se quedó con su primer trofeo de Liga MX en toda su historia. Sin embargo, Francisco Chacón aprovechó para recordar una divertida anécdota que se dio en el choque de vuelta.

Aquel 2 de diciembre, los Diablos Rojos tenían la obligación de remontar el marcador adverso en el Nemesio Diez y por eso se dejaron espacios atrás. A los 70 minutos y con el 1-0 puesto en su favor, Duvier Riascos protagonizó un verdadero golazo, humillando a Alfredo Talavera, para cerrar el compromiso.

"Riascos le hace una bicicleta y lo deja tirado en el terreno de juego. Se acaba el partido y en la frustración, Talavera me apreta la mano y me dice 'eres malísimo, cabrón, perdimos por tu culpa'", recordó, entre risas, el exárbitro en una entrevista con La cámara del Dr. García.

¿Qué pasó a continuación? El ahora comentarista de Azteca le respondió al portero con una burla que lo terminó sacando de sus cabales: "Yo me voltee, me reí y le dije '¿Malo yo? Malísimo tú, que te dejaron con las nalguitas tiradas en el suelo. ¿Ya te las sacudiste? Sino sacúdetelas que todavía tienes tierra'".

"No sé como no me tiró un golpe. Estaba re caliente y yo sabía que no habían perdido pro mi culpa, sino por un mal funcionamiento. Hoy en día tengo una extraordinaria relación", cerró Chacón, sumando que posteriormente Tala lo ayudó a tratar con futbolistas complicados dentro del campo.

