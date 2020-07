Revelado: El equipo al que le va Francisco Chacón, el árbitro del que siempre se quejó Cruz Azul

La afición de Cruz Azul lo recordará bien, no fue una, ni dos veces, mucho menos fue producto de la casualidad y en la Comisión de Árbitros está asentado el reclamo: Francisco Chacón era el árbitro que solía tomar decisiones más que polémicas en contra de La Máquina, desde hace ya casi 10 años.

“El arbitraje pesa desde hace algún tiempo, ojalá que el ordenador ya no nos mandara a Chacón porque siempre nos pita o marca cosas que son inexistentes", reclamó muy molesto en el Apertura 2011 el entonces director técnico de Cruz Azul, Enrique Meza, luego de un dudoso penal marcado en contra que determinó la derrota de su equipo.

Pero no fue solo en aquella ocasión, ni solo ese año, tan evidentes fueron las 'polémicas' decisiones que Chacón tomaba contra el conjunto cementero, que incluso en 2014 el entonces director deportivo, Agustín Manzo, hizo oficial su denuncia ante la Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Futbol.

Foto: JamMedia

"La realidad es que no estamos contentos con ese arbitraje. El 100% de los partidos que tenemos hace cinco años con (Enrique) Meza, Memo (Vázquez) y ahora con (Luis Fernando) Tena, no ganamos con Chacón, no hemos ni empatado", expresó el directivo días después de un duelo ante Xolos, en el que el silbante anuló de manera incorrecta un gol a Mauro Formica, y de nueva cuenta le costó la derrota a los de La Noria.

Y como estas situaciones se pueden mencionar muchas más, como aquella vez, también en 2011, cuando Francisco Chacón determinó penal a favor de Monterrey luego de un clavado muy claro de José María Basanta, incluso expulsó a Waldo Ponce; Humberto Suazo lo cobró y Rayados fue el que avanzó a la Final de la Concachampions, dejando fuera a La Máquina.

¿A qué equipo le va Francisco Chacón?

A un año de su retiro, ESPN reveló el equipo al que le va el polémico silbante que tantos dolores de cabeza le dio a Cruz Azul, y que nunca fue sancionado por ello, aunque sí recibió castigo en otras ocasiones, como cuando se burló de Miguel Herrera, director técnico de América.

Francisco Chacón le va a los Pumas, de acuerdo con la lista publicada por dicho medio, aunque por supuesto que la inumerable cantidad de polémicas que protagonizó el silbante en sus 15 años de trayectoria no tendrían nada que ver al respecto, o al menos, nunca lo confesó el propio Chacón.

Foto: JamMedia

Lee También