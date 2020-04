Erick Gutiérrez no llegará al América

Con la cantidad de bajas que tuvo América en el actual semestre, y la salida de Renato Ibarra a punto de consumarse, está a la vista que necesitará un refuerzo de jerarquía en el centro del campo de juego.

Por eso, en las últimas horas salió a la luz el rumor sobre la posible incorporación de uno de los futbolistas mexicanos que actualmente está militando en las ligas de Europa: Erick Gutiérrez.

"No hemos hablado de Guti en el club. Es un jugador interesante, pero no hemos platicado en la mesa. No descartamos nunca a un jugador importante", se ilusionó Miguel Herrera en diálogo con Unanimo Deportes.

Sin embargo, la contratación del volante del PSV Eindhoven quedó totalmente descartada este miércoles después de la información que ventiló Rubén Rodríguez.

"Erick Gutiérrez por el momento no está en planes, incluso para el cuerpo técnico es un jugador que no embona en el estilo de juego del equipo, al retener el balón y tener poco cambio de ritmo, cualidad fundamentales para un futbolista del esquema del Piojo", publicó el reportero en diario Récord.

Lee También