"Es grande como nosotros": Fabio Álvarez enalteció a Tigres UANL

Fabio Álvarez, jugador de Pumas UNAM, platicó en la previa al encuentro entre el Universitario y Tigres UANL. El futbolista argentino aseguró que será un rival complicado, hasta lo consideró grande.

"Enfrentamos a un rival de mucha jerarquía, es uno de los grandes, igual que nosotros. Tenemos que pensar más en nuestro trabajo y tratar de demostrar lo que venimos demostrando", señaló el mediocampista ofensivo.

Más adelante, agregó: "Prueba de fuego no, porque con Monterrey hicimos un gran partido y también es uno de los equipos más fuertes de la Liga. Todos los partidos son una prueba, prueba de fuego no, confío en mi equipo y no me siento menos que nadie, sea Tigres, América o Cruz Azul. Confío en el equipo, en mis compañeros, que todos los partidos vamos a dar lo mejor. Sabemos de nuestras limitaciones, pero no somos menos que nadie".

Fabio Álvarez enalteció a Tigres UANL.

Además, aseguró que no le importan las bajas sensibles que presentará el conjunto felino, como por ejemplo, la ausencia de Nahuel Guzmán. Ellos irán en busca de la victoria, no interesa quien juegue.

"Cada jugador que está en Tigres, por algo está. Guzmán es un gran arquero, que le dio y le da mucho al equipo, pero juegue quien juegue tenemos que seguir haciendo nuestro papel, tratar de ir a Monterrey y sacar un buen resultado", finalizó.

