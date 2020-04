Esteban Gutiérrez quiere que México replique los respiradores artificiales creados por Mercedes Benz

El coronavirus y su rápida expansión tomó por sorpresa a todos, y en el mundo del deporte la Fórmula 1 no fue la excepción, ya que el escepticismo hizo que el inicio del mundial no se suspendiera sino apenas horas antes de su inicio, dejando a pilotos, ingenieros, mecánicos y miles de trabajadores en la incertidumbre respecto a la realización de la temporada 2020. Pese a todo, el mexicano Esteban Gutiérrez no se quedó de brazos cruzados.

A prinicipios de abril, Mercedes-AMG High Performance Powertrains adaptó las instalaciones de su fábrica en Reino Unido para producir equipamientos de soporte respiratorio para pacientes de coronavirus, llegando a producir mil aparatos por día, una acción que inspiró al azteca Esteban Gutiérrez, piloto de desarollo de la escudería, que busca que la acción se replique en México.

"Lo que estoy intentando hacer es incentivar a la iniciativa privada a que a través de un grupo de empresarios produzcan estos ventiladores en México", aseguró el conductor de Fórmula 1, que por estos días ha logrado reinventarse con éxito en las carreras virtuales que se corren en reemplazo de los Grandes Premios suspendidos o cancelados.

"Actualmente tenemos el blueprint (planos) de cómo producirlos con la tecnología y básicamente estamos tratando de encontrar a alguien con el que se puede producir. Y no solamente uno, sino que varios más lo produzcan, porque se de la necesidad que va a tener México en las próximas semanas", comentó el piloto.

El hombre de desarrollo de la escudería alemana envió un mensaje a sus compatriotas de cara a los duros días que se viven por la pandemia de Covid-19: "cuídense mucho, lo más importante es la salud y que nos cuidemos unos a los otros para así cuidar de los demás", finalizó.

