Eternamente agradecido: Layún revela quiénes son las dos personas que siempre confiaron en él

Luego de permanecer por unos cinco años en el Club América, Miguel Layún, a principios del 2015, decidió regresar al Viejo Continente con la intención de brillar lo máximo posible y destacarse allí. Saltando de liga en liga (jugó en España, Inglaterra y Portugal), el defensor, comenzado el 2019, emprendió una vez más su regreso al país que lo vio nacer en 1988.

Sorprendiendo a más de uno con su decisión de dejar de lado la posibilidad de continuar ejerciendo su profesión en Europa, el futbolista tomó la decisión de pasar a portar la playera de Monterrey, institución para la cual se debe desde el mercado de pases previamente mencionado.

Layún destacó el apoyo que Miguel Herrera le brindó (Foto: JAM)

En diálogo con TUDN, analizando sus nuevos proyectos de vida a largo plazo como su canal de YouTube estrenado recientemente, el lateral exteriorizó que se encuentra más que agradecido con su esposa, uno de los motores que lo incentiva a mejorar y superarse día a día.

Rememorando su ciclo con la playera de Las Águilas, Miguel no dudó en mencionar lo importante que el Piojo Herrera fue para él. "Hay personas como Miguel Herrera que siempre ha creído en mí. Muchas veces yo tengo la sensación de que ha creído en mí más que yo en muchos momentos de mi vida", manifestó.

Trasladándose una vez más a su media naranja y la importancia que representa en su vida, el hombre de La Pandilla agregó: “Mi esposa siempre que le he dicho algo me dice 'tu puedes'. No sé si es un chip motivador o ha creído mucho en mi",

